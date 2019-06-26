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26.06.19 06:16
Аэрофлот с 2020 г начнет летать из Красноярска в Сочи, Иркутск, Норильск, Омск и Екатеринбург
"Из Красноярска со следующего года мы планируем рейсы в Сочи, Игарку, Иркутск, Норильск, Омск, Екатеринбург. Считаем, что для первого этапа этого будет достаточно", - сказал Савельев на собрании акционеров "Аэрофлота" во вторник.
Базироваться там будут самолеты Boeing-737 и Sukhoi Superjet 100, добавил он.
"Что касается Красноярска, это региональный хаб, хаб - это расписание, которое авиакомпания должна привнести в аэропорт", - отметил Савельев.
На заявленных направлениях "Аэрофлот" составит конкуренцию действующим перевозчикам - авиакомпаниям "Нордстар", "ЮТэйр", S7, "ИрАэро", "Ангара", "РусЛайн", "Уральские авиалинии" и Red Wings.
Так, в нынешнем летнем сезоне в Сочи из Красноярска летают Red Wings (2 рейса в неделю), в Иркутск - "ЮТэйр" (7 рейсов в неделю), S7 и "ИрАэро" (по 5 рейсов в неделю), "Ангара" (2 рейса в неделю). На направлении Красноярск-Норильск традиционно работает только "Нордстар" (не менее 7 рейсов в неделю). В Омск также летает "Нордстар" (дважды в неделю), в Екатеринбург - "РусЛайн" (6 рейсов в неделю), "Уральские авиалинии" (3 рейса в неделю) и "Нордстар" (дважды в неделю).
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