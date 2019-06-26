Неизвестный открыл стрельбу в центре Новосибирска, один человек убит

26.06.19 06:20

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

26 июня. Interfax-Russia.ru - Следственные органы СКР по Новосибирской области возбудили уголовное дело после смерти 41-летнего мужчины в больнице от огнестрельных ранений, сообщает СУ СКР по региону.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, 25 июня около 18:00 неизвестный возле дома №1 по ул.Гоголя в Центральном районе Новосибирска не менее пяти раз выстрелил в 41-летнего мужчину и скрылся с места происшествия.

Следователями, следователями-криминалистами во взаимодействии с сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области проводится работа, направленная на установление лица, совершившего преступление.