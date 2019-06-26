Вышедший из берегов приток Ангары подтопил второй поселок в Иркутской области

26.06.19 06:22

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

26 июня. Interfax-Russia.ru - Шесть приусадебных участков подтоплены в поселке Сереброво Тайшетского района Иркутской области из-за резкого подъема уровня воды в реке Бирюсе, который вызвали сильные дожди, сообщает в среду пресс-служба областного правительства.

"В превентивных целях расселено по родственникам 14 человек. Всего в Сереброво в 120 домах проживает 223 человека, из них 18 детей. В готовности пункт временного размещения на 226 человек в школе соседнего поселка Соляная", - говорится в сообщении.

По данным на 7:00 ирк (2:00 мск) уровень воды в Бирюсе возле Сереброво составляет 390 см при критическом 400 см.

Сообщается также, что в Нижнеудинском районе, где во вторник в превентивных целях был эвакуирован детский лагерь "Заря", гидрологическая обстановка на реке Уда остается сложной. За сутки уровень воды поднялся на 168 см и к 7:00 ирк (2:00 мск) составил 310 см при критическом 320 см.

"При повышении уровня воды в зону подтопления в Нижнеудинске попадают 318 жилых домов, в которых проживает 795 человек, в том числе 315 детей", - отмечается в сообщении.

В городе в готовности находится четыре пункта временного размещения на 1 тыс. человек. Кроме того, в Нижнеудинск передислоцированы из Тайшета и Саянска 11 сотрудников областной пожарно-спасательной службы и 20 спасателей МЧС с плавсредствами и другой техникой.

В Черемховском районе, где во вторник из-за резкого подъема реки Большая Белая было подтоплено четыре участка в селе Новостройка, гидрологическая обстановка нормализовалась.

"Ночью вода стала уходить, к 7:00 ирк (2:00 мск) уровень снизился на 170 см и составил 250 см при критическом 420 см", - уточняется в сообщении.