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26.06.19 06:30

Вулкан Райкоке во время извержения уничтожил все живое на одноименном курильском острове

© РИА Новости. Евгений Нескромный
26 июня. Interfax-Russia.ru - Извержение курильского вулкана Райкоке, произошедшее 22 июня, привело к гибели всего живого на одноименном необитаемом острове Центральных Курил, сообщает в среду пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН.

"22 июня мощная пепловая колонна поднялась над кратером курильского вулкана Райкоке на высоту 11 км, пепловый шлейф протянулся более чем на 450 км. Со склонов вулкана спускались пирокластические потоки (раскаленные лавины со скоростью около 30 км и температурой 800-1000 градусов Цельсия), прошли мощные пеплопады", - цитирует пресс-служба слова директора ИВиС Алексея Озерова.

Он добавил, что остров превратился "в безжизненную пустыню в считанные часы".

"В результате извержения все живое на острове, где ранее было обилие флоры и фауны, в том числе лежбище сивучей, уничтожено", - констатировал ученый.

По его данным, параксизмальная фаза извержения Райкоке закончилась, "в ближайшее время деятельности вулкана не ожидается".

Ученый считает, что, не смотря на то, что извержения Райкоке происходят достаточно редко, вулкан должен находиться под постоянным наблюдением. По его словам, события на Райкоке были крайне опасны для авиации, а также для морских судов, которые не только могли оказаться в зоне мощных пеплопадов, грозящих выходом из строя навигационного оборудования и отравлением людей, но и попасть в пирокластичекие потоки, движущиеся по поверхности воды на расстояния до нескольких километров.

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