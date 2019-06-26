Экс-директор компании ТМК, строившей космодром Восточный, осужден условно

26.06.19 06:31

© РИА Новости. Максим Богодвид

26 июня. Interfax-Russia.ru - Уссурийский районный суд приговорил бывшего генерального директора уссурийской "Тихоокеанской мостостроительной компании" (ТМК), которая являлась субподрядчиком на стройке космодрома "Восточный", Виктора Гребнева, за крупную растрату к условному сроку.

"Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы условно, и штрафу в размере 200 тыс. руб.", - сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в суде.

Адвокат Игорь Поляков, защищавший Гребнева, сообщил, что при назначении наказания суд учел многочисленные государственные и ведомственные награды подсудимого, его возраст и состояние здоровья и посчитал возможным определить меру наказания, не связанную с реальным лишением свободы.

"Я, как адвокат, считаю, что это компромисс системы, его вина не доказана, в таких случаях суд, чтобы не выносить оправдательный приговор, назначает минимальное наказание. Если бы вина его была очевидна, и он бы похитил такие деньги, это было бы длительное лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии. Защита мотивировала, доказала документально, что там хищения не могло быть", - сказал Поляков.

Он сообщил, что пока не решено, будет ли защита обжаловать приговор.

"Я настаиваю на оправдательном приговоре, будем ли обжаловать, не знаю, все будет зависеть от Гребнева", - добавил адвокат.