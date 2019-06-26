Россельхознадзор обнаружил самый опасный вид стафилококка в импортных мидиях во Владивостоке

26.06.19 06:35

© РИА Новости. Евгения Новоженина

26 июня. Interfax-Russia.ru - Приморская межобластная ветеринарная лаборатория Россельхознадзора в крупной партии мидий обнаружила стафилококк, который может вызвать серьезные заболевания, сообщила в среду пресс-служба управления ведомства по Приморскому краю и Сахалинской области.

Исследования проводились по обращению владельца продукции, проба была отобрана от импортной партии продукции, поступившей в порт Владивостока.

"В результате лабораторных испытаний в мидиях выявлен золотистый стафилококк, что является нарушением Технического регламента "О безопасности рыбы и рыбной продукции", - говорится в сообщении.

Проба была отобрана от импортной партии продукции, поступившей в порт Владивостока. Заражение продукции могло произойти в результате нарушения правил хранения продукта.

Отмечается, что золотистый стафилококк - самый опасный вид стафилококков, вызывающих тяжелые пищевые отравления и заболевания вплоть до пневмонии и менингита, с развитием серьезных осложнений. Особенно опасны продукты с золотистым стафилококком, которые не подвергаются дополнительной термической обработке.