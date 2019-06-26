Спасатели на Камчатке обследуют здания после мощного землетрясения

26.06.19 07:05

© РИА Новости. Максим Богодвид

26 июня. Interfax-Russia.ru - Спасатели на Камчатке выясняют, не пострадали ли в результате четырехбалльного землетрясения здания и сооружения в Усть-Камчатском районе, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в среду в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.

"Оперативные группы Усть-Камчатского пожарно-спасательного гарнизона выдвинулись для обследования зданий социально значимых и потенциально опасных объектов, а также жилых домов. Специалисты проверят, нет ли на них повреждений", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, второе за сутки мощное землетрясение у восточного побережья Камчатки произошло в среду в 14:18 по местному времени (05:18 мск). По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, его магнитуда составила 6,7. Эпицентр находился в Тихом океане в 108 км восточнее поселка Усть-Камчатск и в 97 км восточнее соседнего поселка Крутоберегово. По данным МЧС, жители Усть-Камчатска ощутили подземные толчки силой до 4-х баллов. По предварительным данным, погибших, пострадавших, разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась.

Предыдущее сильное землетрясение произошло в том же районе во вторник в 21:06 по местному времени (12:06 мск). По данным камчатского главка МЧС, магнитуда землетрясения составила 6,2. Жители райцентра Усть-Камчатск ощутили тогда подземные толчки силой до шести баллов. В соседнем поселке Ключи землетрясение ощущалось силой до четырех баллов.