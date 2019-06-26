Экспертный совет геофизиков соберется после мощных землетрясений на Камчатке

26.06.19 07:13

© РИА Новости. Евгений Биятов

26 июня. Interfax-Russia.ru - По прогнозу сейсмологов, в течение недели на Камчатке сохраняется возможность повторения подземных толчков, сообщает в среду пресс-служба правительства Камчатского края.

"В ближайшее время состоится заседание экспертного совета геофизической службы, где будет дана оценка и прогноз ожидаемых в ближайшее время землетрясений", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя краевого правительства - министра специальных программ и по делам казачества региона Сергея Хабарова.

Как сообщалось, второе за сутки мощное землетрясение у восточного побережья Камчатки произошло в среду в 14:18 по местному времени (05:18 мск). По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, его магнитуда составила 6,7. Эпицентр находился в Тихом океане в 108 км восточнее поселка Усть-Камчатск и в 97 км восточнее соседнего поселка Крутоберегово. По данным МЧС, жители Усть-Камчатска ощутили подземные толчки силой до 4 баллов. Погибших, пострадавших, разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась.

Предыдущее сильное землетрясение произошло в том же районе во вторник в 21:06 по местному времени (12:06 мск). По данным камчатского главка МЧС, магнитуда землетрясения составила 6,2. Жители райцентра Усть-Камчатск ощутили тогда подземные толчки силой до шести баллов. В соседнем поселке Ключи землетрясение ощущалось силой до четырех баллов.