Отделение посольства Белоруссии в РФ планирует переехать из Хабаровска во Владивосток

26.06.19 07:17

© РИА Новости. Григорий Сысоев

26 июня. Interfax-Russia.ru - Отделение посольства Республики Белоруссия в РФ планируется открыть во Владивостоке, одновременно планируется закрыть отделение в Хабаровске, следует из распоряжения правительства РФ, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

"Согласиться с просьбой Белорусской стороны, поддержанной МИДом России, другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, правительством Хабаровского края и администрацией Приморского края, об открытии в городе Владивостоке отделения посольства Республики Белоруссия в Российской Федерации с одновременным закрытием отделения в городе Хабаровске", - говорится в документе.

Администрации Приморья рекомендовано выделить для отделения посольства служебные и жилые помещения на условиях аренды или приобретения в собственность, а также решить другие организационные вопросы, связанные с размещением отделения.