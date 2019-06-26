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26.06.19 08:28

Генконсул США во Владивостоке Майкл Кийс 5 июля покидает свой пост

© РИА Новости. Антон Денисов
26 июня. Interfax-Russia.ru - Генеральный консул США во Владивостоке Майкл Кийс сообщил, что 5 июля завершит свою работу в этой должности.

"5 июля я завершаю свою миссию", - сообщил генконсул в своем вступительном слове в ходе 24-го заседания Российско-Американского Тихоокеанского партнерства (РАТОП) в Хабаровске в среду.

Говоря о перспективах возобновления сотрудничества двух стран, он отметил, в частности, что совместный бизнес возможен в строительстве автомобильных дорог на Дальнем Востоке России и взлетно-посадочных полос в малых аэропортах с участием компаний из США.

Также генконсул высказался за активизацию обменов между студентами и выразил надежду, что американские молодые люди будут приезжать учиться в Россию.

Также стало известно, что новым генконсулом США во Владивостоке вместо покидающего Приморье Майкла Кийса станет Луис Крисхок.

"Новым генконсулом США во Владивостоке станет Луис Крисхок (Louis Crishock). Майкл Кийс завершает свою миссию в связи с истечением срока полномочий. Он работал три года, самый большой срок, который работают дипломаты за границей, это максимум", - сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в генконсульстве США во Владивостоке.

В аккаунте Крисхока в Фэйсбуке сообщается, что он работал в посольстве США в Косово (U.S. Embassy Pristina, Kosovo).

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