Вылет рейса из Красноярска в Новосибирск задержан из-за неисправности самолета

26.06.19 07:28

© РИА Новости. Максим Блинов

26 июня. Interfax-Russia.ru - Вылет рейса авиакомпании "Сибирь" (S7) из Красноярска в Новосибирск задержан из-за технических проблем с самолетом Embraer-170, сообщила агентству "Интерфакс-Сибирь" старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова.

"Вылет был назначен на 06:35 местного времени, однако при предполетном досмотре была выявлена техническая неисправность, вылет отложен до 13:30 по местному времени, за пассажирами прибудет резервное воздушное судно", - сказала она.

На рейс было зарегистрировано 78 пассажиров, в том числе пять детей.

Органы транспортной прокуратуры проводят проверку законодательства о безопасности полетов и контролируют соблюдение прав пассажиров, добавила Горбунова.