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26.06.19 07:29
Пять кандидатов будут бороться за пост главы Республики Алтай на предстоящих выборах
"В избирательную комиссию Республики Алтай представил необходимые для выдвижения кандидатом документы Леонид Ефимов, выдвинутый региональным отделением партии "Справедливая Россия". Рабочая группа приняла представленный пакет документов, выдала кандидату подтверждение их приема и разрешение на открытие специального избирательного счета", - сказали в пресс-центре.
Там отметили, что срок приема документов от кандидатов истек 25 июня. В связи с этим, статусом кандидатов обладают действующий врио Олег Хорохордин ("Единая Россия"), Дмитрий Софронов (ЛДПР), Виктор Ромашкин (КПРФ), Михаил Соловьев ("Народно-патриотическая партия России - Власть Народу") и Леонид Ефимов.
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