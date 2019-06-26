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Экс-губернатор Сахалина Хорошавин этапирован в колонию строгого режима под Хабаровском

© РИА Новости. Илья Питалев
26 июня. Interfax-Russia.ru - Сахалинский экс-губернатор Александр Хорошавин, приговоренный к 13 годам колонии за взятки, на этой неделе этапирован из следственного изолятора Южно-Сахалинска в колонию строгого режима Хабаровского края, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в среду в пресс-службе Управления федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Сахалинской области.

"Хорошавин в понедельник отправлен в колонию строгого режима Хабаровского края", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что проходившие по одному делу с экс-главой региона его бывшие подчиненные Сергей Карепкин и Андрей Икрамов в конце мая этого года отправлены из СИЗО Южно-Сахалинска в разные колонии строгого режима Хабаровского края.

Южно-Сахалинский городской суд 9 февраля 2018 года признал Хорошавина виновным в получении взяток и легализации преступных доходов (ст. 174.1 УК РФ) в составе преступной группы. Он был приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Экс-губернатор также оштрафован на 500 млн руб. и лишен государственных наград.

Тем же судом бывший заместитель председателя областного правительства Сахалина Карепкин был приговорен к восьми годам заключения и штрафу в 4 млн руб. Экс-советник главы области Икрамов получил 9,5 лет и оштрафован на 176 млн руб. Бывший министр сельского хозяйства региона Николай Борисов признан виновным только в одном эпизоде со взяткой и должен выплатить 2,5 млн руб. штрафа без реального лишения свободы. Общая сумма установленных взяток по этому делу составила порядка 522 млн руб.

Адвокаты это решение обжаловали в Сахалинском областном суде, потребовав отменить обвинительный приговор Южно-Сахалинского городского суда и оправдать осужденных. Апелляционный процесс начался в Сахалинском облсуде 12 ноября 2018 года и завершился 9 апреля 2019 года. Суд отказал в удовлетворении апелляционных жалоб подсудимых и их защиты.

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