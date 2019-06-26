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Инициативу Тувы по рекультивации отходов комбината "Тувакобальт" включат в нацпроект "Экология"

© РИА Новости. А. Нефедченко
26 июня. Interfax-Russia.ru - Глава Тувы Шолбан Кара-оол договорился с министром природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным о включении проекта по рекультивации хранилища отходов комбината "Тувакобальт" в поселке Хову-Аксы в национальный проект "Экология", сообщает пресс-служба правительства республики.

От размывания дождевыми и талыми водами участки с отходами площадью 26 га огородят, покроют геомембраной, затем грунтом, который засеют травой для предотвращения эрозии почвы.

По данным правительства республики, стоимость проекта, который власти региона подготовили вместе с омскими специалистами, составляет 120 млн. рублей. Его реализация начнется после того, как на торгах будет определен подрядчик - организация, имеющая разрешение на работу с токсичными отходами.

Как заявляют в правительстве региона, рекультивация хранилища отходов "Тувакобальта", прежде всего, позволит снять потенциальные риски для здоровья жителей трех расположенных неподалеку сел. В общей сложности, там проживают более 4 тыс. человек.

Вместе с тем власти региона по своей инициативе начали строить в том же Хову-Аксы подземный водозабор. Ранее поселок снабжался питьевой водой из реки, без всякой санитарной обработки.

Также министр природных ресурсов РФ поддержал предложение главы республики и по увеличению штата экологической охраны в Туве.

"Надо расширять штат инспекторов, оснащать их техникой, вооружать, чтобы они могли работать не с голыми руками, укреплять базу государственного природного биосферного заповедника "Убсунурская котловина", - написал Шолбан Кара-оол в своем блоге после встречи с Кобылкиным.

Также, по словам главы региона, необходимо достраивать дамбу в западной части Кызыла и в селе Ийи-Тал.

"Отдельно заострил вопрос контроля за соблюдением инвесторами условий соглашений в части обязательных природоохранных мероприятий и участия в других экологических инициативах республики, в подготовке кадров из числа наших ребятишек, в трудоустройстве местных жителей", - добавил глава Тувы.

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