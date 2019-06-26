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26.06.19 08:26

Директор гимназии в Перми, принимавшая детей по гендерному принципу, избежала ответственности

© РИА Новости. Максим Богодвид
26 июня. Interfax-Russia.ru - Суд в Перми не привлек к административной ответственности гимназию N4 и ее директора за установление разных проходных баллов при поступлении для мальчиков и девочек, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе краевой прокуратуры в среду.

В ходе проверки надзорный орган установил, что в гимназии N4 практиковался незаконный индивидуальный отбор детей при зачислении в первые классы, а также был установлен разный проходной балл для мальчиков и девочек, который свидетельствовал о гендерной дискриминации детей. В прокуратуре отметили, что ни федеральное, ни региональное законодательство не предусматривает индивидуальный отбор при приеме детей в первый класс.

По данному факту в отношении гимназии и ее директора прокуратура возбудила дела об административном правонарушении по ч.ч.1, 3 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций, в том числе должностным лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение).

"Суд рассмотрел это дело. К административной ответственности они не были привлечены", - сказал собеседник, добавив, что вопрос об обжаловании решения будет приниматься после изучения мотивировочной части.

Кроме того, прокуратура опротестовала положение о порядке приема обучающихся в эту гимназию, содержащее пункты, предусматривающие проведение индивидуального отбора при приеме детей во 2-4 классы гимназии, а также другие пункты, противоречащие закону.

Как сообщалось, департамент образования Перми проверил гимназию N4, где мальчикам установили проходной балл для зачисления ниже, чем девочкам. Директору гимназии объявили выговор.

По данным местных СМИ, к этой гимназии прикреплены четыре дома, и дети поступали в нее по итогам обучения в подготовительной школе. Как сообщали журналисты, на стенде в учебном заведении были опубликованы проходные баллы: для мальчиков - 65,7, а для девочек - 69,1.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова назвала абсурдной и дискриминирующей эту ситуацию, а министерство просвещения России запросило у региональных властей детали этой истории.

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