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26.06.19 08:30

Россия может запретить импорт вин из Грузии на фоне обострения отношений двух стран - газета

© РИА Новости. Максим Богодвид
26 июня. Interfax-Russia.ru - Российская Федерация усиливает контроль качества алкогольной продукции из Грузии, в дальнейшем не исключен запрет на ввоз вин из этой страны, сообщает в среду газета "КоммерсантЪ" со ссылкой на собственные источники.

"Конфликт России и Грузии может не ограничиться запретом на прямое авиасообщение. Как стало известно "Ъ", вслед за заявлением Роспотребнадзора об усилении контроля за качеством грузинского вина, чиновники начали собирать у торговых сетей информацию о доле этого алкоголя на полках. Процедура может быть подготовкой к введению запрета на ввоз вина из Грузии, которое сегодня занимает 17% российского импорта", - говорится в публикации.

О том, что государственные органы начали запрашивать у торговых сетей информацию о доле грузинского вина в ассортименте, изданию рассказал топ-менеджер крупной продуктовой компании. По его словам, данные собирает министерство сельского хозяйства РФ.

Сети получают неформальные запросы о количестве грузинских вин в ассортименте, подтвердил газете собеседник на рынке розничной торговли. Официальных обращений по этому поводу пока не поступало, уточнил он.

Еще один источник издания на алкогольном рынке также слышал, что в торговые сети поступали подобные вопросы от Роспотребнадзора, уточняется в статье.

Опросы могут быть связаны с подготовкой к введению Россией запрета импорта вина из Грузии на фоне обострения отношений двух стран, считают собеседники газеты.

Ранее сообщалось, что, согласно данным Роспотребнадзора, за четыре года (с 2014 по 2018 гг.) объем грузинского алкоголя, не соответствующего обязательным требованиям, увеличился почти в три раза - до 203 тыс. литров. В ведомстве перечислили производителей: АО "Багратиони-1882", ООО "Болеро энд Компании", ООО "Кахетинское традиционное виноделие", ООО "Бадагони", ООО "Дом грузинского вина", ООО "Корпорация грузинское вино", ООО "Компания грузинских вин и алкогольных напитков", ООО "Батоно".

"Все партии указанной продукции не допущены к ввозу на территорию Российской Федерации", - отмечалось в сообщении ведомства.

При этом в Роспотребнадзоре напомнили, что в 2017 году ведомственные лаборатории ввели высокотехнологичные методы контроля, которые позволяют выявить нарушение технологий производства продукции.

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