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26.06.19 08:36

Евкуров попросил прощения у жителей Ингушетии за возможные ошибки

© РИА Новости. Сергей Субботин
26 июня. Interfax-Russia.ru - Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, решивший покинуть свой пост, попросил у жителей республики прощения, заявив, что сам прощает всех обидчиков.

"Всевышний нас всех рассудит, кто хороший, кто плохой. Если я совершил ошибку, прошу простить меня. Я простил всех, не держу зла", - сказал глава региона во вторник на встрече с ингушскими старейшинами в Магасе.

При этом руководитель региона призвал общественников, членов примирительной комиссии, совета тейпов остерегаться споров и конфликтных ситуаций из-за его ухода с поста главы региона, сберечь стабильность в регионе, прощать друг друга, способствовать консолидации общества и заняться благими делами.

Евкуров в минувший понедельник принял решение уйти в отставку после 12 лет руководства регионом. "Я принял решение обратиться к президенту РФ с просьбой о досрочном сложении с себя полномочий главы Республики Ингушетия", - заявил он в своем обращении на местном телевидении, выразив надежду, что его решение поддержит руководство страны.

При этом Евкуров подчеркнул, что его решение не связано с протестами в республике в конце 2018 года, которые начались после подписания соглашения о границах с Чечней.

Евкуров возглавлял Ингушетию с 2008 года. 31 октября 2008 года по представлению президента РФ Дмитрия Медведева Народным Собранием региона он был наделен полномочиями президента республики сроком на пять лет.

8 сентября 2013 года депутаты большинством голосов избрали Евкурова главой республики на второй срок. 17 августа 2018 года президент РФ внес на рассмотрение Народного Собрания республики кандидатуры зампредседателя комитета республиканского парламента по здравоохранению и социальной политике Ильяса Богатырева, Евкурова и депутата горсовета Назрани Урусхана Евлоева для избрания на должность руководителя региона. 9 сентября 2018 года в ходе внеочередного заседания ингушские парламентарии переизбрали Евкурова на третий срок.

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