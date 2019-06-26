Минлесхоз попросил сахалинцев не прикармливать медведей во избежание несчастных случаев

26.06.19 08:43

© РИА Новости. Дмитрий Третьяков

26 июня. Interfax-Russia.ru - Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области просит сахалинцев не кормить медведей, выходящих на автотрассы, сообщает в среду пресс-служба министерства.

"Участились случаи, когда люди кормят медведей, подходят к ним на близкое расстояние, приучая зверя попрошайничать. Такими действиями вы подписываете животному смертный приговор, а заодно способствуете нападению медведя на других людей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на днях в соцсетях появились ролики о том, что на юге Сахалина на Ловецком перевале (на границе Анивского и Невельского районов) проезжающие кормят медведя. В одном из роликов видно, что медведь привык к такому вниманию к себе и уже начал проявлять агрессию. Изначально животное попрошайничало, но в дальнейшем начало требовать пищу.

"В случае реальной угрозы жизни и здоровью граждан зверя придется вынужденно изъять. Произойдет отстрел благодаря тем самым людям, которые его кормили", - цитирует пресс-служба слова министра лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области Владимира Корнева.

На сегодняшний день в областной Минлесхоз поступило 35 обращений граждан по факту выхода медведей к людям. Восемь косолапых хищников, представлявших угрозу, пришлось отстрелить.

В конце прошлой недели охотоведы отпугивали медведицу с двумя медвежатами, зачастившими на кладбище в городе Долинске. 21 июня медведь напал на рыбака в Ногликском районе. Мужчине удалось спастись.