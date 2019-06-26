Кустурица и Брегович выступят на фестивале этнической музыки в Петропавловке

26.06.19 08:53

© РИА Новости. Владимир Астапкович

26 июня. Interfax-Russia.ru - В Петропавловской крепости в среду открывается Первый фестиваль этнической музыки "ЭтоЭтно" при участии Эмира Кустурицы и Горана Бреговича.

Как сообщает пресс-служба городского комитета по культуре, в среду перед зрителями выступят знаменитый сербский кинорежиссер и музыкант, обладатель премий крупнейших кинофестивалей Европы Эмир Кустурица и "The No Smoking Orchestra", российская группа "TheHatters", определяющая свой жанр как джипси-фолк-рок и другие молодые музыканты.

28 июня хедлайнером станет один из лучших композиторов современности Горан Брегович и его "Свадебно-похоронный оркестр". Также зрителей ждет выступление грузинского певца Левана Кбилашвили.

29 июня на сцене в стиле "этно" будут работать всемирно известные ди-джеи. Весь вечер гостей фестиваля ждут ди-джей сеты под общим названием "ЭтноЭйфория", которые представят этническое звучание в эксклюзивном формате. В этот вечер можно будет услышать Dj Billy Esteban (Македония, Германия), Dj List (Россия), Dj Betelgeize, Dj Sperry (Греция), Dj Danjiel Chehranov (Сербия).

Вход на все концерты свободный.