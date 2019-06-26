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Работа шахты ПМХ в Кузбассе приостановлена из-за нарушения промбезопасности

© РИА Новости. Павел Лисицын
26 июня. Interfax-Russia.ru - Работа шахты им. С.Д. Тихова (входит в "ПМХ-Уголь", структурное подразделение "Промышленно-металлургического холдинга", ПМХ) частично приостановлена из-за выявленных нарушений требований промышленной безопасности, говорится в сообщении управления Федеральной службы судебных приставов по Кузбассу, распространенном в среду.

По данным ведомства, приставы частично приостановили ведение работ по бурению разгрузочно-дегазационных скважин после проверки, проведенной специалистами Ростехнадзора, которые выявили нарушения, представляющие непосредственную угрозу жизни и здоровью людей.

"Пускатель, питающий электродвигатель маслостанции, находится в неисправном состоянии; перед началом бурения отсутствует возможность подачи предупредительного звукового сигнала с помощью сирены; не проведено расследование несчастного случая, произошедшего 15 июня с подземным проходчиком и другие", - говорится в пресс-релизе.

Судья Ленинск-Кузнецкого городского округа признал ООО "Шахта им. С.Д. Тихова" виновным по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности) и постановила приостановить работы на 20 суток.

В сообщении также отмечается, что с начала 2019 года в отношении предприятия было вынесено два решения о приостановлении деятельности на разных объектах.

Шахта им.Тихова - самая новая шахта ПАО "Кокс" (материнская компания ПМХ). Предприятие введено в эксплуатацию в июне 2017 года. Мощность первой очереди - 1,8 млн тонн угля дефицитной коксующейся марки 2Ж.

В феврале текущего года на шахте произошел выброс метана, что вызвало завал, под которым оказались четыре человека, один из них погиб.

В сентябре 2018 года сотрудников предприятия эвакуировали после подтопления одного из участков шахты, произошедшего после выхода из строя насоса.

В апреле 2017 года из тогда еще строившейся шахты были эвакуированы 200 человек после задымления и остановки главного вентилятора.

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