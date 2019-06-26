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Эксперты приморского нацпарка узнали "своего" леопарда на первых страницах китайских газет

Фото сделано китайским туристом
26 июня. Interfax-Russia.ru - Фотографии дальневосточного леопарда, снятые китайским туристом на пограничной российско-китайской автодороге в Приморье, попали на первые страницы газет в Китае, специалисты приморского нацпарка "Земля леопарда" установили, что хищник также проживает на российской территории.

Китайский турист заснял леопарда на дороге из приморского Краскино в китайский город Хуньчунь. Проанализировав газетные снимки, специалисты установили, что это самец под номером Leo 59M, который регулярно отмечается в российском и китайском национальных парках, сообщает в среду пресс-служба "Земли леопарда".

По мнению экспертов, молодой леопард, судя по его растерянному виду и поведению, явно "заблудился" - попытался пройти по лесному коридору в сторону Северной Кореи, а вышел на оживленный участок трассы и пограничного перехода "Дзюанхэ".

"Появление дальневосточного леопарда на автодороге - не большая редкость, однако этот случай привлекает внимание к важной проблеме. Успешное восстановление редких кошек в России обеспечивает их постепенное расселение и на сопредельные территории Китая в провинции Цзилинь и Хэйлунцзян. Но для этого надо сохранить возможность зверям беспрепятственно перемещаться по приграничным участкам", - рассказал известный эколог, заместитель директора по науке "Земля леопарда" Юрий Дарман.

Эксперт подчеркивает, что расширяющееся экономическое сотрудничество двух стран закономерно ведет к развитию пограничных переходов и подъездных путей к ним. Как и в России, в Китае редкие кошки могут стать жертвой ДТП, в связи с чем достаточно остро стоит вопрос о необходимости строительства экодуков и подземных проходов. Речь также идет о реконструируемой дороге "Краскино - Хуньчунь", где такие сооружения требуются для перехода дальневосточных леопардов и амурских тигров к долине реки Туманной и далее в КНДР.

Пресс-служба нацпарка напоминает, что за семь лет зафиксировано три случая наезда автомобиля на дальневосточного леопарда. В связи с периодическим появлением леопардов у автодорог "Земли леопарда" нацпарк призывает автолюбителей проявлять особую бдительность на трассах "Раздольное - Хасан" и "Краскино - Хуньчунь", а в случае появления хищников информировать об этом оперативного дежурного нацпарка.

Как сообщалось, территория "Земля леопарда" непосредственно граничит с КНР. Часть популяций дальневосточных леопардов и амурских тигров свободно передвигается по территории двух стран. В 2017 году на площади более 1,46 млн га, включающей приграничные земли, в Китае был создан Северо-Восточный национальный парк тигра и леопарда. В феврале 2019 года между руководством российского и китайского нацпарков был подписан меморандум о взаимопонимании.

Дальневосточный леопард - самая редкая из крупных кошек на планете. 70% мировой популяции обитает в национальном парке "Земля леопарда" в Приморском крае. По последним данным фотомониторинга, численность российской популяции редчайшего хищника - 91 взрослый леопард и 22 котенка. Это на пять взрослых особей и на одного котенка больше, чем в 2017 году.

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