Трутнев обещает льготную ипотеку в ДФО многодетным и владельцам "дальневосточного гектара"

26.06.19 09:16

© РИА Новости. Алексей Никольский

26 июня. Interfax-Russia.ru - Владельцы "дальневосточного гектара" и многодетные семьи в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) смогут получить льготную ипотеку, ставка по кредиту не превысит 2% годовых, что предусмотрено проектом национальной программы развития Дальнего Востока, заявил заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"Мы разрабатываем механизм предоставления льготной ипотеки на Дальнем Востоке на покупку, строительство и ремонт жилья, как квартир, так и домов. Кредит будет выдаваться на срок до 20 лет, без первоначального взноса и под 2% годовых. Это в 4,8 раза меньше, чем в среднем по рынку. Целевую субсидию на проект в 7,5 млрд руб. получит ФРДВ (Фонд развития Дальнего Востока - ИФ)", - сообщил Трутнев в интервью, опубликованном в среду в "Российской газете".

"Фонд будет финансировать операторов программы (ипотечное агентство, банк и т.д.) под госгарантии регионов, а уже они будут выдавать кредиты людям. Будем стремиться к ставке для людей около 2%", - добавил он.

По словам Трутнева, которые приводит издание, "пока льготная ипотека предусмотрена для двух категорий: людей, которые хотят построить дома на полученном "дальневосточном гектаре", и многодетных семей".

Отвечая на вопрос газеты о том, как дальше будет развиваться программа "Дальневосточный гектар", полномочный представитель президента подчеркнул, что "мы не планируем вручить гектар каждому".

"Наша цель была в том, чтобы экономически активные люди, которые готовы трудиться и создавать что-то новое, имели такую возможность - без волокиты и многомесячных хождений по инстанциям. Эта цель достигнута, люди гектар получают. И сейчас мы хотим помочь им в двух вопросах. Во-первых, предоставить льготную ипотеку на строительство дома на выделенном гектаре. Во-вторых, увеличить площадь предоставляемой земли за счет территорий вокруг крупных населенных пунктов, так как там уже есть инфраструктура", - уточнил Трутнев в беседе с изданием.