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26.06.19 09:59
Тамбовские полицейские вернули церкви украденную икону Иверской Божией Матери
В 2016-2018 годах в Тамбовской области была совершена серия краж икон из православных храмов. В ходе расследования выяснилось, что расхитителями храмов были жители Ярославской области. Подозреваемые были задержаны. Они сознались в совершении серии краж из сельских церквей. В ходе обысков изъята часть похищенных икон.
В этом году сотрудники уголовного розыска установили местонахождение иконы Иверской Божией Матери, похищенной из Космодамиановского храма Тамбовской области. Икона была изъята.
Ранее сообщалось, что полиция в Тамбовской области возбудила уголовное дело в отношении двух жителей Ярославской области, подозреваемых в хищении икон из сельского храма.
Искусствоведческая экспертиза подтвердила, что похищенные иконы имеют особую историческую, художественную и культурную ценность. В связи с этим уголовное дело выделено в отдельное производство по ст.164 УК РФ (Хищение предметов, имеющих особую ценность).
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