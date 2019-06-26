Тамбовские полицейские вернули церкви украденную икону Иверской Божией Матери

26.06.19 09:59

© РИА Новости. Юрий Кавер

26 июня. Interfax-Russia.ru - Тамбовские полицейские разыскали и вернули церкви старинную икону Иверской Божией Матери, украденную из одного из сельских храмов Тамбовщины, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В 2016-2018 годах в Тамбовской области была совершена серия краж икон из православных храмов. В ходе расследования выяснилось, что расхитителями храмов были жители Ярославской области. Подозреваемые были задержаны. Они сознались в совершении серии краж из сельских церквей. В ходе обысков изъята часть похищенных икон.

В этом году сотрудники уголовного розыска установили местонахождение иконы Иверской Божией Матери, похищенной из Космодамиановского храма Тамбовской области. Икона была изъята.

Ранее сообщалось, что полиция в Тамбовской области возбудила уголовное дело в отношении двух жителей Ярославской области, подозреваемых в хищении икон из сельского храма.

Искусствоведческая экспертиза подтвердила, что похищенные иконы имеют особую историческую, художественную и культурную ценность. В связи с этим уголовное дело выделено в отдельное производство по ст.164 УК РФ (Хищение предметов, имеющих особую ценность).