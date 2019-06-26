Заксобрание Приморья приняло закон о переименовании администрации края в правительство

26.06.19 10:02

© РИА Новости. Виталий Аньков

26 июня. Interfax-Russia.ru - Депутаты Законодательного Собрания Приморья на очередном заседании в среду одобрили в трех чтениях закон о переименовании краевой администрации в правительство и изменении ее состава.

"Принятие закона о переименовании краевой администрации в правительство и изменении ее состава одобрили в трех чтениях депутаты Законодательного Собрания на очередном заседании в среду, 26 июня. Изменения внесены в краевой устав", - сообщает пресс-служба краевой администрации.

Отмечается, что это начало "масштабной реформы системы управления в Приморье". Последует еще ряд законопроектов, более 400 нормативно-правовых актов будут скорректированы. Дополнительных финансовых ресурсов на реформирование не потребуется.

"Суть этих изменений - это не просто смена вывесок, как некоторые предполагают. Будет созданы правительство, министерствами станут крупные органы исполнительной власти, которые имеют под собой сеть бюджетных учреждений. Мы должны поставить на ключевые посты тех людей, которые будут отвечать за целевые показатели", - сообщила первый вице-губернатор Вера Щербина.

По ее словам, основные задачи, которые будет решать правительство, определены указом руководства страны.

"Это, прежде всего, реализация национальных проектов, достижение целевых показателей, которые касаются всей жизнедеятельности края - образования, здравоохранения, культуры, городской среды, экологии и так далее. Мы будем ставить перед органами исполнительной власти конкретные цели по достижению конкретных показателей, а реформа повысит статус самих управленцев и позволит повысить эффективность достижения ими указанных целей", - добавила первый вице-губернатор.

По мнению приморского политолога Сергея Гребенюка, реорганизация позволит сформировать эффективную команду краевого правительства.

"Предпосылки реформы обсуждались на протяжении многих лет. На мой взгляд, она вполне обоснована. Помимо смены вывесок администрации на правительство, меняется еще ряд системных моментов. Первый - проводится ревизия полномочий чиновников, происходит укрупнение должностей, выделение некоторых стратегических направлений в отдельные независимые министерства. Следующий - повышение довольствия чиновникам, которое проходит под эгидой форматирования администрации в правительство. Сейчас создается предпосылка для формирования эффективной команды, возможность привлечь профессиональные кадры, которые могут быть замотивированны хорошей "белой" зарплатой и высоким статусом в рамках правительства", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" Гребенюк.

Ранее сообщалось, что администрация Приморского края будет переформатирована в правительство региона в январе 2020 года. Сформирован и утвержден проект состава правительства края. Ожидается, что будет проведена оптимизация, в том числе за счет слияния смежных департаментов. Так, департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды и департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира планируется объединить в одно министерство. Департаменты промышленности и лицензирования и торговли объединят в министерство инвестиций, промышленности и торговли. Также планируется сокращение штата.