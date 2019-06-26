Бывшему замглавы района в Бурятии предъявили обвинение в рамках дела о нарушениях при капремонте дороги

26.06.19 10:17

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

26 июня. Interfax-Russia.ru - Следственные органы СКР предъявили обвинение бывшему заместителю руководителя администрации Тункинского района Бурятии в рамках расследования дела о нарушениях при капитальном ремонте местной автодороги, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

Дело было возбужденно по факту незаконных действий должностных лиц администрации муниципального образования "Тункинский район", связанных с приемкой и оплатой работ по капремонту дороги.

По данным следствия, 7 ноября 2016 года администрация района заключила контракт на 118 млн рублей со строительной компанией по капитальному ремонту автомобильной дороги "Туран - водолечебница "Нилова Пустынь" - Хойто-Гол". В соответствии с проектом при работах должны были применяться строго определенные материалы, соответствующие ГОСТу. Однако подрядчик использовал некачественный и дешевый щебень, который не соответствовал требованиям проектной документации, что приводило к ухудшению технического уровня и эксплуатационного состояния трассы.

"Заместитель руководителя районной администрации по развитию инфраструктуры знал о допущенных контрагентом нарушениях, однако не принял никаких мер в рамках своих полномочий и подписал акт о приемке выполненных работ вместе с другими документами", - говорится в релизе.

На основании этого акта на счета подрядчика была перечислена вся сумма, предусмотренная контрактом. В результате бюджету района причинен ущерб на сумму почти в 7,5 млн рублей.

Экс-чиновнику предъявлено обвинение по ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий).