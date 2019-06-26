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В шаге от дома: первую партию животных из "китовой тюрьмы" привезли к месту выпуска
 
 
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26.06.19 10:21

Первую партию животных из "китовой тюрьмы" могут выпустить на реадаптацию в ближайшие сутки

Фото с сайта Тихоокеанского филиала ФГБНУ "ВНИРО" (ТИНРО)
26 июня. Interfax-Russia.ru - Шторм в районе бухты Перовского в Хабаровском крае постепенно стихает, в ближайшие сутки погода позволит выпустить первую партию косаток и белух, доставленных из Приморья в вольеры на реадаптацию, сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" представитель администрации Николаевского района.

"Сегодня уже нет дождя и тумана. Выглянуло солнце. Ученые ждут, когда стихнет море. По прогнозам, погода восстановится в ближайшие сутки. Тогда и начнется выпуск млекопитающих в вольеры", - сказал собеседник агентства.

О начале операции по выпуску косаток и белух из "китовой тюрьмы" стало известно 20 июня во время "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным. Двух косаток и шесть белух автомобилями доставили в Хабаровск, где контейнеры с животными перегрузили на речной транспорт и отправили к месту реадаптации в Николаевский район Хабаровского края. Планируется, что их выпустят в океан в районе Шантарских островов. В "китовой тюрьме" остается восемь косаток и 81 белуха.

В 2018 году в Охотском море выловили 12 косаток и 90 белух для продажи в китайские океанариумы и поместили их в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую впоследствии назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона, а в "китовой тюрьме" содержится 11 косаток и 90 белух. Возбуждены уголовные и административные дела. Зимой три белухи и косатка пропали из вольеров, отловщики говорят, что животные сбежали. Экологи уверены, что они погибли.

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