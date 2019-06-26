Счетная палата первой из госорганов открывает исходный код своих новых программ

26.06.19 10:32

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

26 июня. Interfax-Russia.ru - Счетная палата (СП) первой из российских государственных органов открывает свои исходные коды, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

"Основными пользователями кода, как ожидается, станут программисты, дизайнеры и аналитики. Но на первом этапе акцент больше будет сделан на просветительской функции репозитория. Часть открытого кода содержит обучающие материалы по работе с открытыми финансовыми данными. Хранилище будет регулярно обновляться и пополнится пакетами для дизайнеров и программистов", - говорится в сообщении.

В СП подчеркивают, что доступными для общественности станут новые проекты контрольного ведомства по автоматизации работы инспекторов и сотрудников.

"Идет работа над данными проектами. Эту работу мы хотим вести открыто, то есть публиковать тот код, который разрабатывается. Открывая репозитории, мы демонстрируем свою открытость, говорим о том, что разработчики могут сообщать об ошибках, участвовать. Это работа сделает Счетную палату более привлекательной для аналитиков и разработчиков", - сообщил эксперт Счетной палаты Иван Бегтин.

Директор Департамента цифровой трансформации Михаил Петров отмечает, что, "так как сейчас мы создаем собственное "озеро данных", системы аналитики в основном на базе open source продуктов, мы думаем, что наши наработки могут быть использованы и другими государственными структурами. Поэтому по мере реализации соответствующих проектов мы также можем открывать код создаваемых нами систем для внешних пользователей".

"Данный инструмент позволяет повысить эффективность государственных структур, стимулирует инновации и позволяет улучшать сервисы Правительства", - считают в ведомстве.