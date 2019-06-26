Памятник студенческим стройотрядам и проводнице откроют в Москве

26.06.19 10:44

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

26 июня. Interfax-Russia.ru - Открытие скульптурной композиции, посвященной студенческим стройотрядам, состоится в Москве 28 июня, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Российского университета транспорта в среду.

"Церемония открытия скульптурной композиции "Бойцам стройотрядов МИИТ" пройдет 28 июня в сквере Российского университета транспорта. Бронзовая скульптурная композиция - молодого человека и девушки - олицетворяет образы студентов строительных отрядов. Сила, молодость и целеустремленность воплощены в фигурах строителя и проводницы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в этот день состоится торжественное собрание бойцов молодежно-студенческих отрядов университета транспорта, которое будет посвящено началу третьего трудового семестра.

Первый студенческий отряд МИИТ оказал помощь Мосгорсовету в благоустройстве территорий столицы в 1931 году. В 1972 году бойцы студенческих отрядов университета первыми приступили к строительству Байкало-Амурской магистрали. Стройотрядовцы университета внесли большой трудовой вклад в строительство объектов "Олимпиады-80", Московской кольцевой автодороги, Третьего транспортного кольца, Останкинской телебашни и московского метрополитена.

Студенческие отряды Российского университета транспорта также первыми приступили к строительству объектов зимней олимпиады в городе Сочи, Крымского моста и работе на чемпионате мира по футболу в России в 2018 году. В этом году стройотряды университета примут участие в развитии транспортной инфраструктуры полуострова Крым, выполнят работы по строительству подходов к Крымскому мосту, а также примут участие в реконструкции автодороги А-290 Новороссийск - Керчь.

Общестроительный отряд университета примет участие в строительстве жилых комплексов по программе реновации Москвы.