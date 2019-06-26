Двое нижегородских самовыдвиженцев одновременно баллотируются в губернаторы Заполярья и Астраханской области

26.06.19 10:48

© РИА Новости. Евгений Одиноков

26 июня. Interfax-Russia.ru - Самовыдвиженцы из Нижнего Новгорода Дмитрий Еменцев и Максим Соколов подали документы в избирательную комиссию Мурманской области для участия в выборах губернатора Заполярья 8 сентября, сообщается на сайте облизбиркома.

Еминцев 1982 года рождения проживает в Сарове Нижегородской области. Временно не работает.

Соколов 1980 года рождения проживает в Нижнем Новгороде. Также временно не работает.

Вместе с тем, по данным избирательной комиссии Астраханской области, Еминцев и Соколов 21 июня с разницей в 18 минут подали документы в качестве самовыдвиженцев для участия в выборах губернатора Астраханской области, также 8 сентября.

Как сообщалось, ранее в облизбирком Заполярья пакеты документов подали врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис, бывший пресс-секретарь предыдущего губернатора Заполярья Виталий Измайлов ("Гражданская платформа"), московский пенсионер Геннадий Тупикин ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), депутат Мурманской областной думы, член КПРФ Михаил Антропов, депутат облдумы и руководитель фракции ЛДПР Максим Белов, председатель мурманского регионального отделения общественной организации ветеранов ВДВ и спецназа "Союз десантников" Василий Буров ("Справедливая Россия"). Также документы подали самовыдвиженцы - совладелец "Мурманского рыбокомбината" Михаил Зуб, глава регионального отделения общероссийской общественной организации "Российский союз ветеранов Афганистана" Николай Дмитренко, пенсионер Кариб Гаджимагомедов.

Выборы в Мурманской области пройдут 8 сентября.