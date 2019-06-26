Останки более 200 бойцов Красной Армии перезахоронены в Тульской области

26.06.19 11:06

Фото с сайта администрации Арсеньевского района Тульской области

26 июня. Interfax-Russia.ru - Найденные поисковиками в братской могиле останки бойцов Красной Армии торжественно перезахоронили в Арсеньевском районе Тульской области, сообщается на сайте районной администрации.

"В День памяти и скорби состоялась торжественная церемония перезахоронения останков воинов в братской могиле в деревне Большие Голубочки. Они сражались за Родину во время Великой Отечественной войны, но покой обрели только сейчас", - говорится в сообщении.

Нынешней весной у деревни Поляны Арсеньевского района велись крупномасштабные поиски останков бойцов Красной Армии, воевавших в тех местах в период с 1941 по 1943 годы. Ее проводили отряд "Штурм" (Тула) и морской поисковый отряд "Честь имею", в ходе поисковых работ были найдены останки 221 человека.

"Каждый мог кинуть горсть земли в братскую могилу. Многие не могли сдержать слез. После траурного митинга и панихиды по погибшим началось захоронение под залпы салютной группы. Под символическую мелодию вдоль захоронения прошла рота Почетного караула, которая отдала последние почести павшим в боях за Родину. Завершилась церемония возложением цветов и венков к подножию могилы", - отметили в пресс-службе.

Останки бойцов Красной Армии перезахоронены рядом с братской могилой, в которой покоятся 446 воинов.