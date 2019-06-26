Тульский школьник сдал ЕГЭ на 400 баллов

26.06.19 11:13

Фото с сайта правительства Тульской области

26 июня. Interfax-Russia.ru - Выпускник тульского лицея № 2 им. Б.А. Слободскова Даниил Дрябин набрал 400 баллов по итогам сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ), сообщила пресс-служба правительства региона.

В 2019 году в государственной итоговой аттестации участвовали почти 6 тыс. выпускников 11-х классов. Дрябин набрал максимально высокий результат сразу по четырем предметам: русскому языку, математике профильного уровня, физике, информатике и ИКТ. Кроме него набрать 400 баллов по итогам ЕГЭ во всей России удалось лишь еще одной выпускнице из Екатеринбурга", - говорится в сообщении.

Еще четыре выпускника региона получили максимальную оценку сразу по двум предметам. В 2018 году в Тульской области такого результата добились два выпускника, отметили в пресс-службе.

Всего в нынешнем году в регионе 679 золотых медалистов, 72 100-балльных результата.