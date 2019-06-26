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26.06.19 11:30
Мост через пути на жд-станции в Челябинской области, о котором жители просили Путина, построен не будет
Вопрос безопасного перехода путей на станции Тамерлан накануне обсуждали на совещании у исполняющего обязанности заместителя губернатора Челябинской области Сергея Шаля.
"В итоге стороны пришли к решению о том, что строительство пешеходного моста на станции нецелесообразно ввиду небольшого потока поездов и пешеходов", - говорится в сообщении ЮУЖД.
Железнодорожники ссылаются на нормативные документы Минтранса РФ, согласно которым пешеходные переходы обустраиваются на новых и реконструируемых железнодорожных путях с интенсивностью движения более 200 поездов в сутки и расчетной интенсивностью движения пешеходов через переход 600 чел/час (на станции Тамерлан интенсивность движения - порядка 60 поездов в сутки).
В то же время в сообщении говорится, что Южно-Уральская железная дорога обязуется обеспечить свободный проход для граждан через пути по пешеходному переходу, который расположен напротив вокзала. В случае остановки на станции грузового поезда в месте расположения перехода будет сделан разрыв.
Отмечается также, что контроль за соблюдением свободного прохода на станции в реальном времени ведется с помощью видеонаблюдения.
Как сообщалось, Уральская транспортная прокуратура направила в суд исковое заявление к ОАО "РЖД" и администрации села Варна, жители которого переходят железнодорожные пути под стоящими на станции поездами из-за отсутствия моста.
Вопрос о безопасности перехода железнодорожных путей на станции Тамерлан в селе Варна на межведомственном совещании в Уральском следственном управлении на транспорте СК России рассмотрели после видеообращения местных жителей к президенту РФ Владимиру Путину.
В своем обращении селяне жаловались, что вынуждены пролазить под поездами, когда идут на работу, ведут детей в школу, в детские сады.
Также Уральское следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан).
В пресс-службе Южно-Уральской железной дороги пояснили агентству "Интерфакс-Урал", что на указанной станции в 2017 году был оборудован пешеходный переход, расположенный напротив вокзала, работают речевые информаторы, сообщающие о приближающихся поездах.
Со своей стороны власти Варненского района заявили, что за последние три года направили около 20 обращений в разные инстанции с просьбой построить пешеходный железнодорожный мост.
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