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26.06.19 11:30

Мост через пути на жд-станции в Челябинской области, о котором жители просили Путина, построен не будет

© РИА Новости. Руслан Кривобок
26 июня. Interfax-Russia.ru - Руководство Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД, филиал ОАО "РЖД") и власти Варненского района Челябинской области считают строительство моста через пути на станции Тамерлан, на отсутствие которого местные жители жаловались президенту Владимиру Путину, нецелесообразным, сообщает пресс-служба ЮУЖД.

Вопрос безопасного перехода путей на станции Тамерлан накануне обсуждали на совещании у исполняющего обязанности заместителя губернатора Челябинской области Сергея Шаля.

"В итоге стороны пришли к решению о том, что строительство пешеходного моста на станции нецелесообразно ввиду небольшого потока поездов и пешеходов", - говорится в сообщении ЮУЖД.

Железнодорожники ссылаются на нормативные документы Минтранса РФ, согласно которым пешеходные переходы обустраиваются на новых и реконструируемых железнодорожных путях с интенсивностью движения более 200 поездов в сутки и расчетной интенсивностью движения пешеходов через переход 600 чел/час (на станции Тамерлан интенсивность движения - порядка 60 поездов в сутки).

В то же время в сообщении говорится, что Южно-Уральская железная дорога обязуется обеспечить свободный проход для граждан через пути по пешеходному переходу, который расположен напротив вокзала. В случае остановки на станции грузового поезда в месте расположения перехода будет сделан разрыв.

Отмечается также, что контроль за соблюдением свободного прохода на станции в реальном времени ведется с помощью видеонаблюдения.

Как сообщалось, Уральская транспортная прокуратура направила в суд исковое заявление к ОАО "РЖД" и администрации села Варна, жители которого переходят железнодорожные пути под стоящими на станции поездами из-за отсутствия моста.

Вопрос о безопасности перехода железнодорожных путей на станции Тамерлан в селе Варна на межведомственном совещании в Уральском следственном управлении на транспорте СК России рассмотрели после видеообращения местных жителей к президенту РФ Владимиру Путину.

В своем обращении селяне жаловались, что вынуждены пролазить под поездами, когда идут на работу, ведут детей в школу, в детские сады.

Также Уральское следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан).

В пресс-службе Южно-Уральской железной дороги пояснили агентству "Интерфакс-Урал", что на указанной станции в 2017 году был оборудован пешеходный переход, расположенный напротив вокзала, работают речевые информаторы, сообщающие о приближающихся поездах.

Со своей стороны власти Варненского района заявили, что за последние три года направили около 20 обращений в разные инстанции с просьбой построить пешеходный железнодорожный мост.

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