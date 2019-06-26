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Общественники попросят СКР возобновить расследование гибели группы Дятлова

© РИА Новости. Михаил Воскресенский
26 июня. Interfax-Russia.ru - Представители фонда "Памяти группы Дятлова", Русского географического общества, родственники погибших туристов подготовили обращение в Следственный комитет РФ с просьбой возобновить расследование гибели туристов в 1959 году на Северном Урале, сообщил директор свердловского регионального общественного фонда "Памяти группы Дятлова" Юрий Кунцевич.

"Обращаемся к вам с просьбой провести расследование уголовного дела, которое было без номера, о гибели туристов-лыжников зимой 1959 года в районе горы Отортен"- процитировал текст обращения журналистам Кунцевич на пресс-конференции.

"28 июня планирую отнести в СК в приемную", - заявил юрист Евгений Черноусов.

В начале этого года прокуратура заявила, что проведет разбирательство причин гибели группы Дятлова, намерена завершить его до осени. Рассматриваются три основные версии, все связаны с природными факторами. В марте группа прокуратуры побывала на перевале Дятлова для получения дополнительной информации, которая может повлиять на выводы проводимой проверки.

Однако представители фонда "Памяти группы Дятлова" заявляли, что прокуратура напрасно ограничивается рассмотрением только природных версий.

Трагедия, ставшая предметом расследования, произошла в ночь на 2 февраля 1959 года на перевале на Северном Урале. Тогда загадочным образом погибла группа из девяти туристов - две девушки и семеро молодых людей, в том числе, руководитель группы Игорь Дятлов.

Почти все туристы были студентами или выпускниками Уральского политехнического института. Запланированный ими 300-километровый лыжный поход относился к высшей категории сложности, во время него туристам предстояло восхождение на две вершины - Ойка-Чакур и Отортен (в переводе с языка манси - коренного населения этой местности - название переводится: "Не ходи туда").

Поиски туристов, когда они к контрольному сроку не вышли на связь, начались 16 февраля 1959 года. Спасатели наткнулись на перевале на разрезанную и порванную палатку. Затем на склоне и в лесу у подножия горы были найдены тела людей, некоторые из них полураздетые. Кто-то из туристов погиб от холода, кто-то - от серьезных травм.

С тех пор выдвигались различные версии причин трагедии: от научных до фантастических, но ни одна из них не объясняла гибель людей. Перевал, где погибла группа, теперь называется перевалом Дятлова.

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