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26.06.19 11:38

Следствие попросит суд арестовать "отравителя с Хохловской площади"

© РИА Новости. Игорь Зарембо
26 июня. Interfax-Russia.ru - Следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте задержанного по подозрению в кражах у отравленных граждан на Хохловской площади в Москве, число уголовных дел в отношении подозреваемого достигло семи, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сегодня следствие планирует обратиться в Таганский районный суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - заявила Волк.

При этом, число уголовных дел в отношении подозреваемого достигло семи.

"В ходе предварительного расследования четырех уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных статьями 158 и 162 УК РФ, по обстоятельствам хищений имущества граждан на Хохловской площади города Москвы, полицейскими на данный момент установлены 11 потерпевших", - отмечает представитель МВД РФ.

"По результатам проверок возбуждены еще три уголовных дела. Два из них - по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ (разбой), одно - по 161 УК РФ (грабеж). Таким образом, общее количество уголовных дел в отношении подозреваемого достигло семи", - сказала Волк.

"Для предварительного расследования указанных уголовных дел сформирована специализированная следственно-оперативная группа УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве, работу которой курирует лично начальник УВД генерал-майор полиции Игорь Зиновьев", - заявила Волк.

Ранее СМИ сообщали о более 20 случаях отравления на Хохловской площади в Москве с целью грабежа. Предполагаемый "отравитель" задержан. Им оказался 26-летний уроженец КБР. Полиция проверяет версию о том, что мужчина подсыпал в напитки потерпевших сильнодействующие вещества - при обыске у него были изъяты феназепам, клозапин и трамадол.

"Общий ущерб на данный момент превысил 140 тысяч рублей. Проводится работа по установлению дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного и его возможных соучастников ", - сообщала Волк.

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