Комитет ПАСЕ рекомендует подтвердить полномочия делегации РФ ради диалога

26.06.19 12:03

© РИА Новости. Алексей Витвицкий

26 июня. Interfax-Russia.ru - Мониторинговый комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы объявил в среду о решении рекомендовать подтвердить полномочия делегации РФ, так как это позволит продолжить политический диалог по актуальным проблемам с российской стороной.

"Комитет предлагает подтвердить полномочия РФ", - говорится в сообщении комитета.

Вместе с тем члены мониторингового комитета сожалеют, что российская сторона недостаточно сотрудничала с ними по вопросам, связанным с демократией, верховенством права и правами человека.

"В то же время комитет подчеркивает, что ПАСЕ всегда была настроена на политический диалог, так как он позволяет находить компромиссы и долговременные решения проблем", - отмечают в комитете, мотивируя свое решение.

Вопрос о подтверждении полномочий российской делегации будет рассмотрен в Парламентской ассамблее Совета Европы в среду, 26 июня.

Поздно вечером в понедельник ПАСЕ приняла поправки в регламент, которые открыли возможность для возвращения в ассамблею делегации РФ. Во вторник российская делегация вернулась в ассамблею. Однако подтверждение полномочий российской делегации было опротестовано и отложено на 24 часа.

Голосование по этому вопросу поставлено первым пунктом вечернего пленарного заседания ассамблеи.

Также ПАСЕ проведет второй тур по избранию вице-спикера Ассамблеи, на место которого претендует заместитель главы российской делегации, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

В начале пленарного заседания ПАСЕ кандидатура Слуцкого была выдвинута на пост вице-спикера, но украинская делегация опротестовала это предложение, поэтому за кандидатуру проводилось тайное голосование в течение всего дня 25 июня.

На выборах вице-спикера проголосовали 198 человек из 316 членов ассамблеи. Для избрания необходимо было набрать 159 голосов, Слуцкий набрал 101 голос.

Во втором туре необходимо будет простое большинство от числа голосовавших в первом туре.

Между тем, в среду утром стартует голосование по избранию нового генерального секретаря СЕ. Оно будет тайным и продлится весь день. Итоги голосования подведут вечером.

Российская делегация уже заявила, что не придет на утреннюю часть заседания, поскольку сможет участвовать в выборах генсека только после подтверждения ее полномочий.