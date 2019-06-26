Туристическое эмбарго: временно прекращаются авиаперевозки из России в Грузию
  
В шаге от дома: первую партию животных из "китовой тюрьмы" привезли к месту выпуска
   
Вопрос полномочий: решение о работе в ПАСЕ российская делегация примет 26 июня
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16
 
Главные события
26.06.19 12:03

Комитет ПАСЕ рекомендует подтвердить полномочия делегации РФ ради диалога

© РИА Новости. Алексей Витвицкий
26 июня. Interfax-Russia.ru - Мониторинговый комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы объявил в среду о решении рекомендовать подтвердить полномочия делегации РФ, так как это позволит продолжить политический диалог по актуальным проблемам с российской стороной.

"Комитет предлагает подтвердить полномочия РФ", - говорится в сообщении комитета.

Вместе с тем члены мониторингового комитета сожалеют, что российская сторона недостаточно сотрудничала с ними по вопросам, связанным с демократией, верховенством права и правами человека.

"В то же время комитет подчеркивает, что ПАСЕ всегда была настроена на политический диалог, так как он позволяет находить компромиссы и долговременные решения проблем", - отмечают в комитете, мотивируя свое решение.

Вопрос о подтверждении полномочий российской делегации будет рассмотрен в Парламентской ассамблее Совета Европы в среду, 26 июня.

Поздно вечером в понедельник ПАСЕ приняла поправки в регламент, которые открыли возможность для возвращения в ассамблею делегации РФ. Во вторник российская делегация вернулась в ассамблею. Однако подтверждение полномочий российской делегации было опротестовано и отложено на 24 часа.

Голосование по этому вопросу поставлено первым пунктом вечернего пленарного заседания ассамблеи.

Также ПАСЕ проведет второй тур по избранию вице-спикера Ассамблеи, на место которого претендует заместитель главы российской делегации, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

В начале пленарного заседания ПАСЕ кандидатура Слуцкого была выдвинута на пост вице-спикера, но украинская делегация опротестовала это предложение, поэтому за кандидатуру проводилось тайное голосование в течение всего дня 25 июня.

На выборах вице-спикера проголосовали 198 человек из 316 членов ассамблеи. Для избрания необходимо было набрать 159 голосов, Слуцкий набрал 101 голос.

Во втором туре необходимо будет простое большинство от числа голосовавших в первом туре.

Между тем, в среду утром стартует голосование по избранию нового генерального секретаря СЕ. Оно будет тайным и продлится весь день. Итоги голосования подведут вечером.

Российская делегация уже заявила, что не придет на утреннюю часть заседания, поскольку сможет участвовать в выборах генсека только после подтверждения ее полномочий.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  26.06.19 12:12
Почти 500 автобусов дальнего следования задержаны на окраинах Москвы за нарушения безопасности перевозок
.
  26.06.19 11:38
Следствие попросит суд арестовать "отравителя с Хохловской площади"
.
  26.06.19 10:44
Памятник студенческим стройотрядам и проводнице откроют в Москве
.
  26.06.19 09:42
Студентка, привязывавшая ребенка к кровати в Морозовской больнице, отстранена от практики
.
  25.06.19 14:50
Умерла актриса Алла Покровская
.
  25.06.19 12:16
Мосгорсуд приговорил гражданина Польши к 14 годам колонии за шпионаж
.
  25.06.19 11:42
Москва ищет подрядчика для строительства участка СВХ за 52,2 млрд рублей
.
  25.06.19 09:38
Московский велопрокат установил новый рекорд по числу поездок
.
  24.06.19 13:58
Около 90 млрд рублей выделит за пять лет Москва на строительство объектов здравоохранения
.
  24.06.19 13:30
Жилье по программе реновации на месте Ховринской больницы построят в 2022 году


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket