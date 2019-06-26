Почти 500 автобусов дальнего следования задержаны на окраинах Москвы за нарушения безопасности перевозок

26.06.19 12:12

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова

26 июня. Interfax-Russia.ru - Около 500 пассажирских автобусов с начала года были задержаны и отправлены на штрафстоянки за нарушения правил безопасности перевозки пассажиров, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".

"С начала года работники ГКУ "Организатор перевозок", совместно с сотрудниками Ространснадзора, МАДИ, ГИБДД и УВД задержали, арестовали и отправили на штрафстоянки 494 пассажирских автобуса с нарушениями правил безопасности перевозки пассажиров, которые следовали из Москвы в Московскую область и другие регионы",- отмечают в пресс-службе.

Перевозчики, по их данным, не соблюдали правила безопасности перевозки пассажиров: отсутствовали путевые листы, водителями не соблюдался режим труда и отдыха, имелись технические неисправности, отсутствовала лицензия на пассажирские перевозки и др.

По словам собеседника агентства, больше всего опасных рейсов предотвратили в Южном округе столицы.

"Сотрудники контрольно-надзорных органов арестовали, задержали и изъяли 104 транспортных средства, эксплуатируемых на маршрутах от станций метро Аннино, Домодедовская, и Царицыно в сторону подмосковного Чехова, региональных городов Курск, Орел, Старый Оскол и Владикавказ, а также международные маршруты в Тбилиси (Грузия), Запорожье и Харьков (Украина)",- отметили в пресс-службе.

Менее популярными, но не менее опасными, стали отправления Северо-Восточного округа. От станций метро Медведково, ВДНХ, Алтуфьево и других в Кострому, Ярославль, Чебоксары, Череповец, Вологду, Бишкек. Внутри московского региона автобусы уходили в Мытищи, Королев, Сергиев-Посад, Ивантеевка, Щелково, сказал собеседник агентства.

"В связи с сезоном отпуском ожидается повышенный спрос на услуги нелегальных перевозчиков. Просим пассажиров не покупать билеты на сомнительные автобусы, а пользоваться легальным и безопасным транспортом", - цитирует пресс-служба слова главы ведомства Павла Павлова.

"Нелегальный перевозчик не несет ответственности за жизнь и здоровье пассажиров в случае ДТП, не заботится о состоянии автобусов, не использует в работе навигационные отслеживающие устройства, которые помогут оперативно определить местонахождение в чрезвычайной ситуации",- подчеркнули в ГКУ "Организатор перевозок".