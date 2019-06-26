Курганская облдума утвердила налоговые преференции для предпринимателей

26.06.19 12:14

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

26 июня. Interfax-Russia.ru - Курганская областная дума на заседании во вторник утвердила новые налоговые преференции для бизнеса, сообщает пресс-служба правительства региона.

По данным пресс-службы, парламентарии внесли поправки в закон "О налоговой ставке для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, выбравших объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов".

Теперь закон предусматривает установление пониженных налоговых ставок для организаций, зарегистрированных после 1 января 2019 года, и чей вид предпринимательской деятельности перечислен в приложении к закону. Ставки налога устанавливаются в размере 1% в случае, если организация выбрала объектом налогообложения доходы, и 5%, если объектом налогообложения выбраны доходы, уменьшенные на величину расходов.

Согласно сообщению, для организаций, выбравших объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, чьи инвестпроекты включены в раздел "сопровождаемые" реестра инвестиционных проектов региона, налоговая ставка устанавливается в размере 5%. При этом право на применение пониженной налоговой ставки имеют налогоплательщики, осуществившие в ходе реализации инвестиционного проекта капитальные вложения от 10 млн рублей.