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26.06.19 12:21

Путин ознакомился с делом "Сети"

© РИА Новости. Михаил Климентьев
26 июня. Interfax-Russia.ru - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что глава государства, как и обещал членам президентского Совета по правам человека, следит за ходом расследования уголовного дела об организации террористического сообщества "Сеть".

При этом, отвечая на вопросы журналистов, Песков отметил, что не видит смысла говорить об этом деле в контексте отмечаемого 26 июня Международного дня поддержки жертв пыток.

"Ассоциировать день борьбы с пытками с делом "Сети" вряд ли, наверно, стоит. Это дело другое. Оно тоже резонансное, и о нем президенту говорили на заседании президентского Совета по правам человека. Президент действительно тогда сказал, что он обязательно запросит дополнительную информацию и разберется с этим. Президенту была предоставлена информацию по линии спецслужб, и он регулярно получает обновления этой информации", - сказал Песков журналистам.

Пресс-секретарь президента добавил: "Там ничего нет о пытках. Это дело про другое".

На замечание о том, что сами фигуранты дела рассказывали о том, что давали признательные показания под пытками, Песков ответил: "Это нужно спрашивать у правоохранительных органов. Я не могу вам на это ответить".

"То, что президент получает информацию об этом деле, как он и обещал на заседании СПЧ, это я могу подтвердить", - заключил он.

Уголовное дело об организации экстремистского сообщества "Сеть" было возбуждено осенью 2017 года. В рамках этого дела в Пензе и Санкт-Петербурге задержали 11 человек. Спецслужбы считают, что участники сообщества планировали устроить теракты и "дестабилизировать обстановку в стране".

Некоторые из обвиняемых заявляли, что признательные показания давали под давлением, что на допросах сотрудники спецслужб применяли пытки.

11 сентября 2018 года глава СПЧ Михаил Федотов рассказал президенту о том, что лично разговаривал с фигурантами дел "Сети" и "Нового величия", которые написали заявления о применении к ним пыток электрошокером сотрудниками ФСБ. Он рассказал, что последующие проверки показали, что таких фактов не было, но потом в военно-следственном управлении подтвердили, что был момент применения электрошокера, чтобы воспрепятствовать попытке побега из микроавтобуса.

Путин согласился с необходимостью проверить факты применения пыток к фигурантам дел "Новое величие" и "Сеть".

В настоящее время "Сеть" включена в список организаций, признанных террористическими.

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