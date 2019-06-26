Резонансное дело об изнасиловании жительницы Якутска мигрантом передано в суд

26.06.19 12:23

© РИА Новости. Андрей Старостин

26 июня. Interfax-Russia.ru - Следователи завершили расследование уголовного дела о похищении и изнасиловании жительницы Якутска уроженцем Киргизии, после которого в городе вспыхнули массовые волнения и митинги.

"Трое мужчин, в зависимости от роли каждого, обвиняются в похищении человека с применением насилия (п. "в" и п. "з" ч. 2 ст. 126 УК РФ), изнасиловании под угрозой убийства (п. "б" ч. 2 ст. 131 УК РФ), торговле людьми с применением насилия (п. "е" ч. 2 ст. 127.1 УК РФ), а также разбое (ч. 1 ст. 162 УК РФ)", - сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Якутии.

Кроме того, двое обвиняются в незаконном лишении свободы, совершенной группой по предварительному сговору с применением насилия (п. "а" и п. "в" ч. 2 ст. 127 УК РФ). Помимо этого, один из них ответит в суде по ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Также возбуждено уголовное дело по факту незаконной (фиктивной) регистрации одного из обвиняемых в заброшенном доме.

Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

"Установлено, что в начале марта двое обвиняемых в автосервисе сделали ремонт машины своего приятеля на сумму 5 тыс. рублей. Клиент, испытывая материальные трудности, предложил мужчинам в качестве оплаты привезти девушку для интимных услуг", - отмечается в сообщении.

Обвиняемый в районе улицы Кузьмина увидел идущую женщину, подъехал к ней и насильно затащил в салон автомобиля. На просьбы отпустить обвиняемый не реагировал и недалеко от места похищения изнасиловал потерпевшую.

После этого насильник отвез девушку в автосервис, где передал своим приятелям. Там он забрал у нее мобильный телефон и скрылся с места преступления. В помещении мужчины совершили с девушкой насильственные действия сексуального характера.

"Под утро, воспользовавшись тем, что мужчины уснули, потерпевшая сбежала и обратилась в правоохранительные органы", - добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, 17 марта уроженец Киргизии в Якутске похитил и изнасиловал местную жительницу. Ей удалось сбежать и сообщить о преступлении. Обвиняемый был задержан и помещен под стражу. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.131 УК РФ (изнасилование) и ч.1 ст.126 УК РФ (похищение человека).

Происшествие вызвало широкий общественный резонанс, жители провели стихийный митинг. В Якутске закрылось большинство торговых точек по продаже овощей и фруктов, не работали оптовые продуктовые базы. Кроме того, водители автобусов, выходцы из Средней Азии, не вышли на работу, опасаясь нападений.

Сообщалось также о задержании 33-летнего уроженца Якутска, расхаживавшего с пистолетом. В видеоролике, распространенным в соцсетях, житель Якутска "конвоировал" мигранта на улице под дулом пистолета, нанося ему удары оружием. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.213 УК РФ (Хулиганство).

Глава Якутии призвал не допустить разжигания межнациональной розни и пообещал усилить в республике борьбу с незаконной миграцией и предпринимательством. Глава МВД Якутии Владимир Прокопенко дал указание провести дополнительные проверки в сферах, где используется труд мигрантов.