Новую РЛС системы предупреждения о ракетном нападении развернут в Крыму

26.06.19 12:29

© РИА Новости. Сергей Пивоваров

26 июня. Interfax-Russia.ru - В Крыму в этом году планируется начать развертывание новой станции системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), сообщил в среду "Интерфаксу" генеральный конструктор СПРН Сергей Боев.

"Начало этих работ запланировано на 2019 год", - сказал Боев на форуме "Армия-2019".

"Есть опыт создания таких станций. Она будет построена в нормативный срок", - добавил Боев.

Ранее он заявил, что новая РЛС "Воронеж" заменит устаревшую РЛС "Днепр" под Севастополем. "Новая станция будет уже другого поколения, с другими возможностями", - заявлял Боев.

РЛС "Воронеж" - российская надгоризонтная радиолокационная станция СПРН. Радар способен обнаруживать космические и аэродинамические объекты, в том числе, баллистические и крылатые ракеты.

Российские военные за несколько лет значительно усилили группировку в Крыму, в том числе, за счет систем противовоздушной обороны дальнего действия С-400 (концерн ВКО "Алмаз-Антей").

В ноябре 2018 года в Джанкое на севере Крыма на боевое дежурство заступил четвертый дивизион системы ПВО С-400 "Триумф". Джанкой находится примерно в 30 км от границы с Украиной.

Ранее российские военные поставили на боевое дежурство в Крыму три дивизиона С-400: в январе 2017 года в Феодосии, в январе 2018 года в Севастополе и в сентябре 2018 года в Евпатории.

В Минобороны РФ заявили, что в Крыму создана группировка, которая способна обеспечить защиту от всех угроз.

Оборону Крыма обеспечивают корабли Черноморского флота РФ, морская авиация и авиация ПВО. В Крыму создан армейский корпус, в его составе соединения береговой обороны, разведки, артиллерийские части, подразделения ПВО, инженерного и тылового обеспечения, РХБ-защиты, связи и другие. У российских военных в Крыму есть передовые противокорабельные береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион".

Черноморский флот России за последние годы получил несколько новых кораблей, шесть дизель-электрических подлодок и несколько малых ракетных кораблей, оснащенных крылатыми ракетами "Калибр".