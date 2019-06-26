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26.06.19 12:47
Власти Сочи ввели режим ЧС на месте ликвидации последствий схода селей
"Решением главы Сочи Анатолия Пахомова введен локальный режим чрезвычайной ситуации (ЧС)", - говорится в сообщении.
На месте схода селей работают более 80 специалистов и 41 единица техники.
Специалисты МУП "Водосток" проводят работу по очистке ливневых систем от мусора для беспрепятственного стока грязевых и дождевых вод.
МУП "Водоканал" организовало расчистку системы канализации на подведомственной территории. Полностью от камней и грязи расчищены канализационная насосная станция и коллектор.
"Специалисты оценивают состояние оборудования и принимают решение по замене поврежденных участков. Пока же водоотведение в данном районе будет организовано по временной схеме", - отмечает пресс-служба.
Кроме того, к ликвидации последствий схода селя приступили специалисты Сочинского национального парка, которые расчищают свой участок ручья Сулимовский выше по руслу.
24 июня непогода спровоцировала сход селей в районе курорта "Роза Хутор".
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