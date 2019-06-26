Власти Сочи ввели режим ЧС на месте ликвидации последствий схода селей

26.06.19 12:47

© РИА Новости. Артур Лебедев

26 июня. Interfax-Russia.ru - Муниципальные организация проводят завершающие работы в поселке Красная Поляна Адлерского района Сочи по ликвидации последствий схода селя, сообщает пресс-служба администрации города в среду.

"Решением главы Сочи Анатолия Пахомова введен локальный режим чрезвычайной ситуации (ЧС)", - говорится в сообщении.

На месте схода селей работают более 80 специалистов и 41 единица техники.

Специалисты МУП "Водосток" проводят работу по очистке ливневых систем от мусора для беспрепятственного стока грязевых и дождевых вод.

МУП "Водоканал" организовало расчистку системы канализации на подведомственной территории. Полностью от камней и грязи расчищены канализационная насосная станция и коллектор.

"Специалисты оценивают состояние оборудования и принимают решение по замене поврежденных участков. Пока же водоотведение в данном районе будет организовано по временной схеме", - отмечает пресс-служба.

Кроме того, к ликвидации последствий схода селя приступили специалисты Сочинского национального парка, которые расчищают свой участок ручья Сулимовский выше по руслу.

24 июня непогода спровоцировала сход селей в районе курорта "Роза Хутор".