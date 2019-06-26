Погибшая на северном Байкале рыба была заражена опасными паразитами

26.06.19 12:50

© РИА Новости. Алексей Даничев

26 июня. Interfax-Russia.ru - ФГБУ "Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория" обнаружила опасных паразитов в пробах бычка-подкаменщика, массовая гибель которого была выявлена 12 июня текущего года на севере озера Байкал, сообщается в среду на сайте учреждения.

Во всех доставленных в лабораторию 35 пробах погибшей рыбы было обнаружено семь видов гельминтов, среди которых есть высокопатогенные паразиты.

"Установленная многовидовая, ассоциативная инвазия с высокой экстенсивностью и интенсивностью могла ослабить организм рыб и понизить их сопротивляемость к различным неблагоприятным факторам среды обитания", - говорится в сообщении со ссылкой на мнение специалистов лаборатории.

По данным лаборатории, в пробах погибшего бычка выявлено поражение "ассоциативной инвазией, состоящей из четырех видов половозрелых гельминтов: акантоцефалы - эхиноринхи, нематоды - рафидаскариды, цестоды - протеоцефалы, трематоды - бунодеры и трех видов личинок гельминтов: метацеркарии - диплостомы, плероцеркоиды - шистоцефалы и триенофоры".

По данным ветеринаров, наиболее опасными являются личинки диплостом и шистоцефал.

Ранее сообщалось, что 12 июня текущего года в ходе экспедиции Лимнологического института СО РАН (Иркутск) в бухте Сеногда на севере Байкала, в 8 км от города Северобайкальска было обнаружено свыше 500 погибших бычков-подкаменщиков и рачков гаммарусов, а также водоросль спирогира в воде и на берегу.

Байкальская природоохранная прокуратура со ссылкой на эксперта-ихтиолога сообщала, что рыба могла погибнуть из-за попадания в "спирогирню среду" - прибрежную зону с высоким содержанием в воде нитчатой водоросли спирогиры.

Сообщалось также, что с 2013 года в окрестностях Северобайкальска наблюдается круглогодичная вегетация не типичной для Байкала нитчатой водоросли спирогиры, и вторичное загрязнение прибрежной зоны из-за ее разрастания. На пляже длиной около 8 км, между устьем реки Тыя и бухтой Сеногда наблюдаются массовые выбросы гниющих водорослей на берег, сопровождаемые сильным запахом разложения. В воде на расстоянии 3-5 м от берега наблюдаются массовые скопления "свежих" спирогир.

Причиной загрязнения ученые считают плохо очищенные стоки Северобайкальска, поступающие в нижний участок реки Тыя - около 1,5 км от берега Бакала, которые выглядят как раствор шампуня, поскольку городские очистные практически не улавливают фосфаты.

Аномальное развитие нитчатых водорослей, в основном спирогиры, наблюдается в мелководной зоне Байкала с середины 2000-х годов. Ученые предполагают, что причина - негативное антропогенное воздействие, из-за которого воды озера стали обогащаться биогенными элементами - фосфатами и нитратами. Они поступают в Байкал с плохо очищенными бытовыми стоками поселков и турбаз.

Вода Байкала содержит малое количество солей (низкая минерализация) и высокое количество растворенного кислорода. Если в эту воду добавить соли фосфора и азота, произойдет ее "удобрение", что даст обильный рост водорослей. Эти водоросли, отмирая и разлагаясь, в свою очередь, дадут пищу для микроорганизмов. В результате содержание кислорода в воде упадет, и начнут гибнуть организмы, нуждающиеся в высоком его количестве - уникальные эндемики Байкала.

В Байкале обитает 37 видов бычков - небольших рыбок, которые вместе с рачками гаммарусами являются представителями коренной байкальской фауны. Бычки - основная пища омуля и байкальской нерпы.