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Смертность от отравления алкоголем в РФ в январе-апреле выросла на 0,6%

© РИА Новости. Георгий Зимарев
26 июня. Interfax-Russia.ru - Смертность от отравления алкоголем в РФ за четыре месяца этого года выросла на 0,6%.

Как сообщили "Интерфаксу" в Центре разработки национальной алкогольной политики, в январе-апреле алкоголем отравились 2 328 человек, что на 0,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Это составило 4,8 человека на 100 тыс. населения.

Смертность от отравлений и воздействия алкоголем с неопределенными намерениями составила 629 человек, что на 3,8% меньше, чем год назад.

Как пояснили в Центре, по Международной классификации болезней диагноз "отравление алкоголем с неопределенными намерениями" означает, что доступной информации недостаточно, чтобы медицинские и юридические эксперты могли сделать вывод о том, является ли данный инцидент несчастным случаем, самоповреждением или насилием с целью убийства или нанесения повреждений. Стандарта по диагностике отравления и воздействие алкоголем с неопределенными намерениями не установлено. Группа риска в этой сфере - молодые люди в возрасте 15-19 лет.

В Центре уточнили, что в Москве в январе-апреле смертность от отравления алкоголем увеличилась в 2,3 раза и достигла 42 человек. В Санкт-Петербурге, напротив, этот показатель снизился на 35% - от алкоголя умерло 13 человек.

В Курганской области за четыре месяца смертность выросла в 1,4 раза, в республике Коми - в два раза. Резкий рост - в 17 раз - отмечен в Еврейской автономной области (32,4 случая на 100 тыс. населения), в Рязанской области - в 7,9 раза (12,6 случая), в Брянской - на 41,2% (9,6 случая).

В то же время в Костромской области по итогам января-апреля смертность снизилась на 88,8%, в Архангельской области снижение составило 80,9%, в Омской области - 3%.

В Магаданской области смертность от отравлений и воздействия алкоголем с неопределенными намерениями выросла на 44,7%, при этом смертности от случайных отравлений алкоголем не зафиксировано. Аналогичная ситуация в Сахалинской и Ярославской областях, где при нулевом показателе смертности от случайных отравлений алкоголем смертность от отравлений и воздействия алкоголем с неопределенными намерениями выросла почти в 1,6 и 5 раз соответственно.

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