Памятную стелу жертвам авиакатастрофы ТУ-154 откроют в Сочи

26.06.19 13:01

© РИА Новости. Максим Блинов

26 июня. Interfax-Russia.ru - Открытие памятной стелы трагически погибшим соотечественникам, летевшим с мирной миссией в Сирийскую Арабскую Республику в декабре 2016 года, состоится 29 июня на набережной Сочи в Адлерском районе курорта, сообщает пресс-служба администрации города в среду.

Изначально представители министерства обороны и администрации города Сочи согласовали дату открытия стелы в память о жертвах авиакатастрофы 25 декабря 2019 года - в третью годовщину трагедии. Однако позже родственники погибших и общественность обратились в адрес организаторов о переносе даты открытия на 29 июня.

"На церемонию открытия стелы памяти специальным бортом министерства обороны Российской Федерации прибудут родственники погибших пассажиров, медицинские служащие Минобороны, а также представители сирийской стороны", - говорится в сообщении.

С просьбой подобрать для стелы подходящий участок обратился в мэрию Сочи депутат Государственной Думы Николай Антошкин.

Администрация города выделила место в центре Адлера, на набережные реки Мзымта и взяла на себя его благоустройство, а также работы по установке стелы.

Эта территория считается у горожан местом памяти. Здесь находятся памятники солдатам Великой Отечественной войны, воинам-интернационалистам и ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС.

"Родственники погибших с помощью меценатов создали монумент - почти двухметровую раскрытую книгу, на страницах которой изображён самолёт и перечислены имена жертв трагедии", - отмечает пресс-служба.

Авиакатастрофа над Черным морем произошла 25 декабря 2016 года. Самолет, принадлежащий Минобороны РФ, упал после нескольких минут полета в море у побережья Сочи. На борту находились восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, девять журналистов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как "Доктор Лиза", военные и госслужащие.