Законопроект о базовом авиаперевозчике в Норильске принят Госдумой во II чтении

26.06.19 13:04

© РИА Новости. Нина Зотина

26 июня. Interfax-Russia.ru - Госдума приняла во втором чтении законопроект об изменениях в закон о защите конкуренции, который позволит, в частности, заключить соглашение о базовом авиаперевозчике в Норильске.

Законопроект носит общий характер и открывает для хозяйствующих субъектов и органов власти возможность устанавливать условия допустимости соглашений в любой отрасли. Условия, на которых могут быть заключены соглашения с коммерческими предприятиями, должны быть определены в специальном постановлении правительства.

Законопроект был внесен в Госдуму правительством РФ в марте.

Он вносит поправки в закон о защите конкуренции, позволяя органам власти и компаниям заключать соглашения, которые приводят к ограничению или устранению конкуренции. Авторы законопроекта предлагают наделить правительство правом "определять отдельные случаи допустимости" таких соглашений, если те "направлены на совершенствование производства и получение покупателями преимуществ, соразмерных преимуществам, полученным хозяйствующими субъектами".

Из пояснительной записки к законопроекту следует, что он разработан по указанию президента Владимира Путина. Президент поручал внести изменения в закон "в целях определения допустимости соглашения между федеральными органами исполнительной власти, правительством Красноярского края, аэропортом и АО "Авиакомпания "НордСтар" об особом режиме осуществления хозяйственной деятельности при организации авиасообщения с Норильском, в соответствии с которым может быть ограничен доступ на рынок авиаперевозок".

Указание президента последовало за обращением правительства Красноярского края. В Норильске всего один аэропорт, и NordStar - его основной перевозчик (оба контролируются "Норникелем"). В 2017 году компания перевезла 298 тыс. человек, или 64% всех пассажиров. Но после реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта "планируется увеличение числа авиакомпаний, которые могут осуществлять полеты в летний высокодоходный сезон", говорится в пояснительной записке. "По информации правительства Красноярского края, эта ситуация может негативно отразиться на финансово-экономическом состоянии АО "Авиакомпания "НордСтар", осуществляющего полеты, в том числе в низкодоходный зимний период, что создает риск нестабильного авиасообщения в регионе", - отмечается в записке.

Поэтому администрация Красноярского края предложила заключить четырехстороннее соглашение (власти края, перевозчик, аэропорт, Росавиация).

В случае заключения такого соглашения базовый авиаперевозчик возьмет на себя обязательства по круглогодичным авиаперевозкам, а также обязательства по установлению плоского - единого фиксированного тарифа и ограничению цен на билеты, пояснили "Интерфаксу" в NordStar. Помимо базового авиаперевозчика участником соглашения могут быть другие авиакомпании, если они возьмут на себя такие же обязательства - сохранение на протяжении года одинакового количества рейсов и мест, продажа билетов по утвержденным плоским тарифам.

Индексироваться плоские тарифы могут не чаще одного раза в год, не более чем на фактический уровень инфляции прошлого года, сообщили в авиакомпании. Тарифы будут фиксированными, не завися от времени года. Риск роста расходов компания берет на себя. В случае резкого роста расходов (например, на топливо) тариф может быть пересмотрен, но только по согласованию с властями, отметили в NordStar.