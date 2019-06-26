В шаге от дома: первую партию животных из "китовой тюрьмы" привезли к месту выпуска
  
Туристическое эмбарго: временно прекращаются авиаперевозки из России в Грузию
   
Мягкий приговор: экс-директор ТМК, строившей космодром "Восточный", получил условный срок
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
26.06.19 13:04

Законопроект о базовом авиаперевозчике в Норильске принят Госдумой во II чтении

© РИА Новости. Нина Зотина
26 июня. Interfax-Russia.ru - Госдума приняла во втором чтении законопроект об изменениях в закон о защите конкуренции, который позволит, в частности, заключить соглашение о базовом авиаперевозчике в Норильске.

Законопроект носит общий характер и открывает для хозяйствующих субъектов и органов власти возможность устанавливать условия допустимости соглашений в любой отрасли. Условия, на которых могут быть заключены соглашения с коммерческими предприятиями, должны быть определены в специальном постановлении правительства.

Законопроект был внесен в Госдуму правительством РФ в марте.

Он вносит поправки в закон о защите конкуренции, позволяя органам власти и компаниям заключать соглашения, которые приводят к ограничению или устранению конкуренции. Авторы законопроекта предлагают наделить правительство правом "определять отдельные случаи допустимости" таких соглашений, если те "направлены на совершенствование производства и получение покупателями преимуществ, соразмерных преимуществам, полученным хозяйствующими субъектами".

Из пояснительной записки к законопроекту следует, что он разработан по указанию президента Владимира Путина. Президент поручал внести изменения в закон "в целях определения допустимости соглашения между федеральными органами исполнительной власти, правительством Красноярского края, аэропортом и АО "Авиакомпания "НордСтар" об особом режиме осуществления хозяйственной деятельности при организации авиасообщения с Норильском, в соответствии с которым может быть ограничен доступ на рынок авиаперевозок".

Указание президента последовало за обращением правительства Красноярского края. В Норильске всего один аэропорт, и NordStar - его основной перевозчик (оба контролируются "Норникелем"). В 2017 году компания перевезла 298 тыс. человек, или 64% всех пассажиров. Но после реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта "планируется увеличение числа авиакомпаний, которые могут осуществлять полеты в летний высокодоходный сезон", говорится в пояснительной записке. "По информации правительства Красноярского края, эта ситуация может негативно отразиться на финансово-экономическом состоянии АО "Авиакомпания "НордСтар", осуществляющего полеты, в том числе в низкодоходный зимний период, что создает риск нестабильного авиасообщения в регионе", - отмечается в записке.

Поэтому администрация Красноярского края предложила заключить четырехстороннее соглашение (власти края, перевозчик, аэропорт, Росавиация).

В случае заключения такого соглашения базовый авиаперевозчик возьмет на себя обязательства по круглогодичным авиаперевозкам, а также обязательства по установлению плоского - единого фиксированного тарифа и ограничению цен на билеты, пояснили "Интерфаксу" в NordStar. Помимо базового авиаперевозчика участником соглашения могут быть другие авиакомпании, если они возьмут на себя такие же обязательства - сохранение на протяжении года одинакового количества рейсов и мест, продажа билетов по утвержденным плоским тарифам.

Индексироваться плоские тарифы могут не чаще одного раза в год, не более чем на фактический уровень инфляции прошлого года, сообщили в авиакомпании. Тарифы будут фиксированными, не завися от времени года. Риск роста расходов компания берет на себя. В случае резкого роста расходов (например, на топливо) тариф может быть пересмотрен, но только по согласованию с властями, отметили в NordStar.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  26.06.19 13:42
Парк "Зарядье" с момента открытия посетили 19 млн человек
.
  26.06.19 13:41
Обливший себя бензином пикетчик задержан в Москве в здании Минстроя
.
  26.06.19 13:11
Около трети москвичей рассматривают возможность переезда в "новую" Москву
.
  26.06.19 12:12
Почти 500 автобусов дальнего следования задержаны на окраинах Москвы за нарушения безопасности перевозок
.
  26.06.19 11:38
Следствие попросит суд арестовать "отравителя с Хохловской площади"
.
  26.06.19 10:44
Памятник студенческим стройотрядам и проводнице откроют в Москве
.
  26.06.19 09:42
Студентка, привязывавшая ребенка к кровати в Морозовской больнице, отстранена от практики
.
  25.06.19 14:50
Умерла актриса Алла Покровская
.
  25.06.19 12:16
Мосгорсуд приговорил гражданина Польши к 14 годам колонии за шпионаж
.
  25.06.19 11:42
Москва ищет подрядчика для строительства участка СВХ за 52,2 млрд рублей


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket