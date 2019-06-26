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26.06.19 13:19
В Крыму учредили звание "Населенный пункт воинской доблести"
"Законопроект направлен на увековечивание памяти погибших в годы Великой Отечественной войны. Почетное звание присваивается населенным пунктам, на территории или в непосредственной близости от которых проходили ожесточенные сражения", - сказал на заседании спикер парламента Крыма Владимир Константинов.
Законопроект утвержден депутатами сразу в двух чтениях.
Согласно закону, инициировать присвоение населенному пункту почетного звания могут депутаты, общественные объединения и местные жители в группах от ста человек. Ходатайство сначала рассматривает глава Крыма, а после него утверждает Госсовет республики.
При присвоении почетного звания населенный пункт получает свидетельство и памятный знак. На его территории может быть установлен мемориальный объект, например, стела.
Отмечается, что почетное звание не может быть присвоено населенным пунктам, признанным городами-героями или городами воинской славы.
В Крыму один город-герой (Керчь) и один город воинской славы (Феодосия).
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