В Крыму учредили звание "Населенный пункт воинской доблести"

26.06.19 13:19

© РИА Новости. Алексей Куденко

26 июня. Interfax-Russia.ru - Государственный совет Крыма в среду принял закон о почетном звании "Населенный пункт воинской доблести", передает корреспондент агентства "Интерфакс" с заседания парламента.

"Законопроект направлен на увековечивание памяти погибших в годы Великой Отечественной войны. Почетное звание присваивается населенным пунктам, на территории или в непосредственной близости от которых проходили ожесточенные сражения", - сказал на заседании спикер парламента Крыма Владимир Константинов.

Законопроект утвержден депутатами сразу в двух чтениях.

Согласно закону, инициировать присвоение населенному пункту почетного звания могут депутаты, общественные объединения и местные жители в группах от ста человек. Ходатайство сначала рассматривает глава Крыма, а после него утверждает Госсовет республики.

При присвоении почетного звания населенный пункт получает свидетельство и памятный знак. На его территории может быть установлен мемориальный объект, например, стела.

Отмечается, что почетное звание не может быть присвоено населенным пунктам, признанным городами-героями или городами воинской славы.

В Крыму один город-герой (Керчь) и один город воинской славы (Феодосия).