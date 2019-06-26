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26.06.19 13:25

РПЦ предлагает закрепить в законодательстве права эмбриона

© РИА Новости. Сергей Пятаков
26 июня. Interfax-Russia.ru - Московский патриархат вынес на общественное обсуждение проект документа "О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия", где, в частности, призывает закрепить в законодательстве права человеческого эмбриона.

"Православная церковь подчеркивает, что фундаментальные права эмбриона как человеческой личности должны быть закреплены в законодательстве", - говорится в проекте, опубликованном на сайте РПЦ.

Церковь также призывает государство гарантировать право медицинских работников на отказ от совершения аборта по соображениям христианской совести.

Авторы церковного документа настаивают на том, что эмбрион является человеком, а значит, у него есть право на жизнь.

"Недопустимы научные эксперименты с эмбрионами и их замораживание. Тот факт, что для тысяч эмбрионов возможность развития и жизни заменяется экспериментами и смертью, подрывает достоинство человека и нарушает право на жизнь", - говорится в документе.

Его авторы полагают, что в настоящее время нет действительных причин использовать пренатальную диагностику, так как пока еще возможность лечить генетические болезни на столь ранней стадии существует лишь гипотетически, и отрицательный результат в ходе такой диагностики в подавляющем большинстве случаев приводит к совершению женщиной аборта.

По мнению представителей церкви, аборт - всегда убийство, поэтому "невозможно говорить о "праве на аборт", то есть "праве на убийство".

При этом авторы документа особо оговаривают такую ситуацию, как спасение жизни матери при внематочной беременности, которая имеет своим следствием неизбежную гибель плода, поэтому женщина, прервавшая беременность в таких обстоятельствах, не отлучается от евхаристического общения с церковью.

Что касается случаев, когда беременная женщина добровольно решает отказаться от аборта ценой собственной жизни, например, в случае диагностирования заболевания раком или опухоли головного мозга, то она, по мнению церкви, "уподобляется христианским мученикам и страстотерпцам, являя пример святости".

Проект документа "О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия" был подготовлен комиссией Межсоборного присутствия РПЦ. Возможность оставлять свои комментарии к нему предоставляется желающим до 30 сентября.

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