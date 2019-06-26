Крым в 2019г планирует приватизировать Керченский метзавод

26.06.19 13:29

© РИА Новости. Александр Кондратюк

26 июня. Interfax-Russia.ru - Государственный совет Крыма включил ГУП "Керченский металлургический завод" (Керчь) в прогнозный план приватизации на 2019 год, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Юг" с заседания парламента в среду.

"Предлагается дополнить перечень государственных унитарных предприятий республики Крым, приватизация которых планируется в 2019 году путем преобразования в хозяйственные общества, ГУП "Керченский металлургический завод", - сказал на заседании спикер парламента Крыма Владимир Константинов.

Как отмечается в законопроекте, балансовая стоимость основных средств предприятия на 1 января 2018 года составляет 1,5 млрд рублей, численность работников - 1,3 тысячи.

Как сообщалось, власти Крыма в марте 2017 года инициировали принудительный выкуп у украинских владельцев имущества двух предприятий: "Керченского стрелочного завода" (конечным бенефициаром завода, по данным Госреестра Украины, являлся бизнесмен Ринат Ахметов) и "Керченского металлургического комплекса". После выкупа предприятий их имущество было передано в хозяйственную деятельность одному юрлицу - ГУП "Керченский металлургический завод".

ГУП "Керченский металлургический завод" специализируется на выпуске конструкций верхнего строения пути (стрелочных переводов) для железных дорог, а также литейной продукции (в том числе вагонное литье) и стальной эмалированной посуды.