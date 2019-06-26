|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
26.06.19 13:41
Обливший себя бензином пикетчик задержан в Москве в здании Минстроя
"У здания Минстроя действительно внештатная ситуация. Все под контролем правоохранительных органов и пожарно-спасательных служб. Человек не является обманутым дольщиком", - сказали в пресс-службе.
В ней добавили, что требования гражданина касаются снятия запретов на строительство его индивидуального жилого дома.
"Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Юрий Гордеев завел в здание ведомства мужчину, который в итоге был задержан правоохранительными органами", - добавили в пресс-службе.
Ранее осведомлённый источник сообщил "Интерфаксу", что экстренные службы проверяют информацию об угрожающем поджечь себя мужчине в центре Москвы.
"Поступила информация, что неизвестный мужчина облил себя бензином и угрожает поджечь себя по адресу Садовая-Самотечная, д. 10, стр. 1", - сказал собеседник агентства.
|
Interfax-Russia.ru – Журналиста Ивана Голунова задержали в Москве. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, но в деле много нестыковок.
.
Interfax-Russia.ru – Совет Федерации досрочно лишил полномочий обвиняемого в уголовных преступлениях сенатора Рауфа Арашукова из-за непредставления в срок декларации за 2018 год.
.
Interfax-Russia.ru – Эксперты восстановили картину аварии Superjet-100 "Аэрофлота", сгоревшего в "Шереметьево". Виной трагедии называют ошибки экипажа.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket