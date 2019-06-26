Обливший себя бензином пикетчик задержан в Москве в здании Минстроя

26.06.19 13:41

© РИА Новости. Максим Блинов

26 июня. ИНТЕРФАКС - Сельский житель из Рязанской области устроил одиночный пикет у здания Минстроя России в Москве, сообщила журналистам пресс-служба ведомства.

"У здания Минстроя действительно внештатная ситуация. Все под контролем правоохранительных органов и пожарно-спасательных служб. Человек не является обманутым дольщиком", - сказали в пресс-службе.

В ней добавили, что требования гражданина касаются снятия запретов на строительство его индивидуального жилого дома.

"Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Юрий Гордеев завел в здание ведомства мужчину, который в итоге был задержан правоохранительными органами", - добавили в пресс-службе.

Ранее осведомлённый источник сообщил "Интерфаксу", что экстренные службы проверяют информацию об угрожающем поджечь себя мужчине в центре Москвы.

"Поступила информация, что неизвестный мужчина облил себя бензином и угрожает поджечь себя по адресу Садовая-Самотечная, д. 10, стр. 1", - сказал собеседник агентства.