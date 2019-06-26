"Маяки памяти" устанавливают на автодорогах в Смоленской области

26.06.19 13:44

Фото с сайта администрации Смоленской области

26 июня. Interfax-Russia.ru - Вдоль автодорог, расположенных на территории Смоленской области, начали устанавливать информационные щиты, посвященные памятным датам военной истории региона, сообщает пресс-служба администрации региона.

Устанавливаемые на территории области "маяки памяти" содержат информацию об обороне Смоленска 1609-1611, событиях 1812 года, сражениях Великой Отечественной войны. Так, на одном из щитов представлен следующий текст: "Здесь в окружении героически сражались и погибли воины Красной Армии. "Вяземский котел". Октябрь 1941".

Информация на другом знаке посвящена такому переломному событию Великой Отечественной войны, как первый залп одного из главных орудий Победы - реактивной системы залпового огня "Катюши": "Здесь обрушили огненный смерч на гитлеровские войска легендарные "Катюши" капитана Ивана Флерова. 15 июля 1941".

Информационные щиты устанавливаются вблизи населенных пунктов Гагаринского, Вяземского, Сафоновского, Ярцевского, Смоленского, Руднянского и Краснинского районов.

Всего на территории области планируется установить 44 так называемых "Маяка памяти" - 22 на каждой стороне дороги по направлению движения. В настоящее время их уже размещено 16. Определены места установки еще 28 информационных щитов.

Информационные щиты устанавливаются в рамках проекта администрации региона и Российского военно-исторического общества "Маяки памяти". Это должно способствовать привлечению внимания широкой общественности к героическому прошлому нашей страны. Во многом это связано с тем, что ежедневно тысячи людей проезжают мимо тех или иных памятных мест, не представляя, с какими событиями в истории России они связаны.